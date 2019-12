Coupe du monde des clubs : la belle histoire du club calédonien Hienghène Sport

Plus fort que le PSG ou l'OM, le club Hienghène Sport ! À jamais, le champion de Nouvelle-Calédonie sera la toute première formation française à participer au Mondial des Clubs.Créée en 2000, la compétition débute mercredi au Qatar avec le champion de chaque continent. Aux côtés des Anglais de Liverpool ou des Brésiliens de Flamengo, Hienghène a validé son billet en gagnant la O-League en Océanie. Brisant l'hégémonie des Néo-Zélandais depuis le départ en 2006 des Australiens pour l'Asie, le foot calédonien a réussi un exploit avec une finale 100 % kanake.Le 11 mai devant 7000 spectateurs au stade Numa-Daly de Nouméa, l'AS Magenta, le club de la capitale le plus titré (11 fois champions, 16 coupes) a été surpris par le petit club qui monte (1-0). Un tremblement de terre pour ce village de 2500 âmes de la province nord, situé à 500 km et 5 heures de voiture de Nouméa.« C'est notre paradis à nous, lance Bertrand Kai, l'expérimenté capitaine. Je me sens si bien là-bas que je n'ai jamais voulu tenter ma chance dans le foot... J'aurais eu le mal du pays. » Gestionnaire d'un internat, l'attaquant de 36 ans est amateur comme tous ses coéquipiers.Pompiers, paysans, pêcheurs... tous amateurs« Certains travaillent à la mine, précise Jean-Pierre Djaïwé (64 ans), président du club et membre du gouvernement chargé du sport et de la jeunesse. On a des pompiers, des paysans, des pêcheurs et d'autres aussi sans emploi. » Même le coach Félix Tagawa (42 ans) travaille dans le bâtiment. « Je suis quand même plus souvent sur un terrain de foot que sur un chantier », rigole le recordman de buts (14) avec la sélection tahitienne et qui a connu une carrière professionnelle en Australie.Monté en Superligue en 2008, Hienghène, qui signifie « pleurer en marchant » en kanak, est devenu champion en 2013. Deux titres ont suivi en 2017 et cette saison. « Nous avons fait le triplé en 2019, champion, coupe nationale ...