Coupe du monde de football, Jeux olympiques d'hiver... Une année sportive 2026 chargée

par Vincent Daheron

L'année 2026 sera particulièrement chargée sur le plan sportif avec notamment les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina et la Coupe du monde de football au Canada, aux États-Unis et au Mexique l'été prochain.

La 25e édition des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina aura lieu du 6 février, date de la cérémonie d'ouverture, au 22 février. Au total, 116 épreuves seront au programme des premiers Jeux d'hiver à retrouver l'Europe après les éditions 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud) et 2022 à Pékin.

La délégation française tentera de faire au moins aussi bien qu'en Chine où elle avait décroché 14 médailles, dont un record égalé de cinq médailles d'or obtenues par les biathlètes Quentin Fillon Maillet et Justine Braisaz-Bouchet, les patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ainsi que le skieur Clément Noël.

Les Jeux paralympiques suivront du 6 au 15 mars.

Le relais sera ensuite donné aux Alpes françaises qui organiseront la prochaine édition en 2030.

L'autre grand événement de l'année 2026 n'est autre que la Coupe du monde masculine de football organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Le Mondial, pour sa 23e édition, mettra aux prises, pour la première fois, 48 équipes, dont la France en quête d'une troisième étoile après 1998 et 2018 pour la dernière compétition de Didier Deschamps en tant que sélectionneur.

Finalistes de la dernière édition, en 2022 au Qatar, les Bleus figurent dans le groupe I avec le Sénégal, la Norvège et un barragiste à définir parmi la Bolivie, le Suriname ou l'Irak. Il faudra attendre fin mars pour avoir l'identité de ce troisième adversaire.

LÉON MARCHAND STAR DES BASSINS

En rugby, le XV de France défendra son titre dans le Tournoi des Six Nations qu'il entamera le 5 février face à l'Irlande et conclura avec la réception de l'Angleterre le 14 mars.

Dans le tournoi féminin, l'équipe de France tentera de mettre fin à l'hégémonie des Anglaises, qui ont remporté les sept dernières éditions. Les Bleues, désormais entraînées par François Ratier, ouvriront leur compétition contre l'Italie le 11 avril et la refermeront face à l'Angleterre le 17 mai.

En ce qui concerne les sports collectifs en salle, les handballeurs français défendront leur titre à l'Euro du 15 janvier au 1er février. Leurs homologues féminines, récentes troisièmes du Mondial, joueront leur Euro du 3 au 20 décembre.

En basket, l'équipe de France féminine doit encore obtenir sa qualification pour la Coupe du monde en Allemagne du 4 au 13 septembre alors que les deux équipes de France de volley joueront leur Championnat d'Europe respectif, du 21 août au 6 septembre pour les femmes et du 9 au 26 septembre pour les hommes.

Comme chaque année, Roland-Garros, du 24 mai au 7 juin, puis le Tour de France, du 4 au 26 juillet, animeront le printemps et l'été.

La région parisienne aura le droit à un "remake" des Jeux olympiques de Paris 2024 avec les Championnats d'Europe de natation. La natation course aura lieu du 10 au 16 août au Centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) avec la présence prévue de Léon Marchand.

Le quadruple champion olympique et septuple champion du monde sera la grande star des bassins.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)