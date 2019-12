Coupe du monde de biathlon : pourquoi ça cartonne

Un sport qui compte un millier de licenciés en France mais passionne des centaines de milliers de téléspectateurs lors des épreuves de Coupe du monde... Emmené par sa figure de proue, Martin Fourcade, le biathlon n'en finit plus de cartonner.« Le grand écart entre le nombre de licenciés et de téléspectateurs est complètement fou, constate Jérôme Saporito, directeur de la chaîne l'Équipe. Le biathlon est une discipline complètement dingue à regarder (NDLR : grâce à 40 caméras placées tout au long du parcours et du pas de tir), un feuilleton de neuf étapes de Coupe du monde avec des formats différents et un suspens incroyable, puisque jusqu'à la dernière balle, il peut se passer quelque chose. » La victoire de Martin Fourcade sur la mass start d'Antholz (Italie) en 2018 est la deuxième meilleure audience historique de la chaîne avec 1,3 million de téléspectateurs en moyenne.Il y a deux ans, ils étaient encore 1,2 million à suivre une autre victoire de Fourcade, cette fois, au Grand-Bornand. Autant dire que la chaîne l'Équipe a vu les choses en grand pour l'étape de Coupe du monde d'Annecy-Le Grand Bornand qui débute ce jeudi avec le sprint (10 km) messieurs.Dès juin, les billets se sont arrachés en deux heures50 personnes sont mobilisées pour enchaîner 22 heures d'antenne. La station haut-savoyarde s'apprête à accueillir 57 000 personnes tout au long du week-end, remplissant davantage les hôtels que lors de la semaine de Noël. Les billets en tribunes, mis en vente dès juin, se sont arrachés en deux heures. « Organiser une étape de Coupe du monde, comme d'autres événements internationaux, répond à une stratégie globale de la station visant à gagner en notoriété et à conforter une économie touristique », précise Isabelle Pochat-Cottilloux, directrice de l'Office de tourisme du Grand-Bornand.Le stade Sylvie-Becaert, construit en 2010 moyennant 4,5 millions d'euros (M€), sera bientôt ...