Coupe du monde au Qatar : la contre-attaque de la Fifa

Jamais l'organisation d'une Coupe du monde de football n'aura été autant décriée. Qu'elle se base sur des enjeux humains, environnementaux ou sportifs, la critique est quasi unanime : le Mondial 2022 au Qatar est une aberration. Afin de faire évoluer la situation et le regard sur la compétition, la Fifa et le petit émirat ont publié, mardi à Doha, leur stratégie commune de développement durable pour la Coupe du monde de football. Un document qui détaille cinq engagements concernant notamment les droits humains, la diversité, l'économie et la protection de l'environnement.Lire aussi Mondial 2022 : l'enquête sur l'attribution au Qatar confiée à un juge d'instruction1. Le respect des travailleurs, des militants et des journalistesÀ tout seigneur, tout honneur. Désigné fin 2010 comme pays hôte de la Coupe du monde de football de 2022, la première jamais organisée dans un pays arabe et musulman, le Qatar s'est aussitôt retrouvé sous le feu des projecteurs et des critiques. Le richissime émirat gazier a notamment vu enfler les accusations des ONG protectrices des droits humains contre les accablantes conditions de travail des millions de travailleurs étrangers sur les méga-chantiers du futur Mondial.Mais, bien décidé à réussir ce rendez-vous dont l'enjeu et la portée vont bien au-delà du sport, Doha s'est assez vite résolu à prendre le taureau par les cornes. Concernant les droits des travailleurs, le document de 110 pages indique que...