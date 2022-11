information fournie par So Foot • 18/11/2022 à 06:00

Coupe du monde : 22 affiches, 22 histoires

Cela passe souvent inaperçu, mais chaque Coupe du monde offre aussi son affiche officielle. Et chacune d'entre elles, de 1930 à 2022, raconte un pays, une époque, une mode. On rembobine.

Verticalité. Le gardien de but qui s'envole renvoie aux exploits de l'aviation avec les traversées atlantiques de Lindbergh, puis de Mermoz. Le stade du Centenaire de Montevideo est surmonté d'une tourelle qui monte au ciel. Dans le grand 1 (première Coupe du monde), une flèche en forme d'éclair pointe aussi vers les cieux. Céleste est le surnom de l'Uruguay, victorieuse du tournoi ! Les gardiens étaient alors souvent les héros du football. Sur l'affiche conçue par Guillermo Laborde, le graphisme calligraphique Art déco se détache sur un fond pastel de ciel bleu clair, pas vraiment couleur chaude : en juillet, c'est l'hiver austral. Il a neigé lors du premier match de ce Mundial !

L'affiche de Gino Boccasile est le reflet totalitaire de l'Italie mussolinienne : au lettrage noir et massif du bas est accolé le faisceau du régime fasciste. Le maillot bleu de la Squadra Azzurra du footballeur, ainsi que le drapeau italien derrière l'assignent implicitement à un triomphe final. La pose de ce joueur à la musculature hypertrophiée de ses jambes renvoie à une nation virile, en mouvement (il shoote un ballon énorme) et à l'expression sinistre des dictatures modernes (il ne sourit pas). Sa statuaire un peu figée imite l'antiquité romaine dont le régime s'inspire. Et justement, la finale eut lieu au Stadio Nazionale de Rome. Sous les yeux du Duce , ravi de "sa" victoire...

Affiche terrifiante. La planète Terre est rouge sang, et le footballeur prend une pose martiale. On ne voit même pas son visage, et ses chaussettes ont la rigidité de bottes militaires. L'imagerie déshumanisée de cette édition par l'artiste Henri Desmé, où le…