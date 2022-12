Coupe du monde 2022 : Touche pas à ma troisième journée !

Dans quatre ans en Amérique du Nord, la Coupe du monde à 48 participants obligera la FIFA à revoir le format de la compétition. On peut déjà lui faire passer la doléance de garder des groupes de quatre, et donc ces derniers matchs simultanés, garantie d'une dramaturgie savoureuse.

Pour le plaisir

Les écrans lumineux du stade Al-Janoub affichent alors la 85minute de jeu, dans ce Ghana-Uruguay où tout semble plié. Du moins en ce qui concerne le résultat de ce match. Pourtant, le score de 2-0 en faveur de las'efface un instant pour indiquer de celui en cours dans la rencontre Corée du Sud-Portugal se disputant à quelques kilomètres de là. Sans en avoir les images, sans que personne sur leur banc ne les en informe : les Uruguayens virtuellement qualifiés depuis une cinquantaine de minutes et le doublé de Giorgian De Arrascaeta apprennent en direct que les Guerriers Taeguk viennent de prendre l'avantage contre le Portugal . Panique et larmes à bord : alors que les Sud-Américains pensaient rouler doucement vers les huitièmes de finale, les voilà obligés de s'arracher pour marquer ce petit but, qui leur permettrait de devancer sur le gong un rival qui compte le même nombre de points qu'eux, le même goal average mais une meilleure attaque.Edinson Cavani, Maxi Gomez etse remettent la tête dans le guidon, et se lance dans les cinq dernières minutes et les huit du temps additionnel comme dans un sprint. Tension, passion, absurdité, tout y est. Les Ghanéens, bien qu'assommés par leur propre sort, comprennent qu'ils tiennent là l'occasion de rendre la monnaie d'une pièce qu'ils ont dans leur poche depuis 12 ans, l'élimination cruelle par cette même nation. Fin de la partie : le premier champion du monde de l'histoire est vainqueur, mais éliminé de la compétition , évacuant sa frustration sur l'arbitre de la rencontre. Ce genre de ficelle scénaristique est permise par une seule chose : une poule de quatre équipes dont la troisième et ultime journée se joue simultanément.Gianni Infantino et les penseurs de la FIFA doivent le savoir, ces mini-multiplex donnent forcément un intérêt augmenté à ces rencontres. Certes, les téléspectateurs doivent choisir leur match à suivre, s'ils n'ont pas un double écran, mais cette "perte" à la médiamétrie est forcément compensé… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com