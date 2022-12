Coupe du monde 2022 : On était place de la Concorde à Paris pour accueillir les Bleus après la finale face à l'Argentine

Au lendemain de sa finale de Coupe du monde de légende perdue face à l'Argentine à Doha, l'équipe de France a pu saluer le peuple bleu qui s'était massé par milliers, place de la Concorde à Paris, pour une dernière communion. Un moment qui aurait pu être plus chaleureux, mais qui aura eu le mérite d'exister.

"On vous aime toujours"

La place de la Concorde - au coeur de la capitale - est noire de monde, et les barrages formés par les forces de l'ordre ne laissent plus personne entrer dans le secteur, lorsque Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et tous les autres apparaissent au loin, au balcon du fameux Hôtel de Crillon. Là où les champions de 1998 et 2000 sont passés. Là où David Trezeguet, en larmes, avait été réconforté par le peuple bleu après son tir au but envoyé sur la transversale de Gianluigi Buffon, en 2006, tandis que Zinédine Zidane réalisait sa dernière apparition en tant que joueur de l'équipe de France, au lendemain de sa panenka et de son coup de casque dans le thorax de Marco Materazzi. Et là où, en revanche, les héros de 2018 n'étaient finalement jamais passés , alors qu'une foule les attendait après leur déboulé express sur les Champs et leur moment deà l'Élysée. Sur les coups de 21h35 ce lundi, donc, alors que la tour Eiffel et la plus belle avenue du monde scintillent, tous les regards se braquent vers cette balustrade chargée d'histoire. Il faut dire que les finalistes malheureux de la veille étaient attendus une heure plus tôt (mais ça, on a l'habitude), et que certains de leurs fans sont restés plantés là toute la fin d'après-midi, maquillage tricolore sur les fossettes, pour avoir une chance de les saluer après un mois d'aventures qataries. Et ce, alors qu'on a entendu tout et son contraire dans la journée, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et le président de la FFF Noël Le Graët se contredisant par médias interposés au sujet de la tenue ou non de ce meet-up géant .Par chance, la météo a été clémente et ni le froid, ni la pluie, ne se sont invités à la fête. Mais le rassemblement ne s'annonce pas des plus chaleureux pour autant - malgré