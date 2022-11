Coupe du monde 2022 : Mais qu'a l'Australie dans les poches ?

Alors qu'elle se pointe au Qatar pour disputer son cinquième Mondial consécutif, l'Australie retrouve, comme en 2018, l'équipe de France à l'occasion de son premier match dans la compétition. Quatre ans après la bataille de Kazan, c'est pourtant une sélection bien différente que les Bleus vont retrouver face à eux à Doha.

Le souffle de Graham Arnold, 59 ans, s'est coupé quelques minutes, le 16 octobre dernier. Sous ses yeux, un match de Serie A, Hellas Vérone-AC Milan, et surtout un homme : Ajdin Hrustic, allongé avec la tête entre les doigts sur le gazon du stade Marcantonio-Bentegodi. Habitué à tirer les coups de pied arrêtés de son clan, le numéro 10 du club véronais vient, sur consigne donnée à la mi-temps par son coach, de laisser Simone Verdi filer au poteau de corner et de disputer un inhabituel duel aérien avec un milieu milanais, en l'occurrence Sandro Tonali, d'où il est très mal retombé. Quelques minutes plus tard, c'est la tête très basse que Hrustic apparaît de nouveau à l'écran avant de sortir de la pelouse. Pendant deux jours, tout tourne en boucle dans la tête du bonhomme, notamment ce bruit de claquage qu'il dit avoir entendu 48 heures plus tôt. Puis, la respiration. Après le passage d'une IRM, diagnostic est posé : Ajdin Hrustic peut dribbler l'opération et son sélectionneur peut essuyer les gouttes de son front. Un mois plus tard, si le meneur de jeu de l'Australie n'a pas mordu dans la moindre minute de match officiel, tout a été mis en oeuvre - cheville glacée régulièrement, plusieurs visites à la clinique Aspetar de Doha, l'une des plus avancées en terme de médecine sportive dans le monde, entraînements à la carte - afin qu'il puisse se présenter, mardi, en short et en chaussettes face à l'équipe de France., glisse Laurent Bonadei, le sélectionneur adjoint de l'Arabie Saoudite, qui a croisé la route de l'Australie à deux reprises ces derniers mois." Voilà pour un premier avertissement au sujet d'une sélection que les Bleus vont retrouver, mardi, quatre ans après une bataille étouffante, à Kazan, d'où Didier Deschamps était ressorti avec plusieurs maux de tête. Très passifs, les Tricolores, positionnés dans un bloc médian qui s'était alors contenté de faire l'essuie-glace sans jamais harceler les relanceurs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com