Coupe du monde 2022 : Le Maroc, reflet du soutien algérien

Si le parcours historique du Maroc émeut à l'internationale, il a aussi permis de mettre en lumière un élan de soutien venu d'Algérie. Une bouffée d'oxygène.

La politique aux politiciens

"Vous ne trouverez pas deux peuples qui se ressemblent autant que les Marocains et les…

Elle n'a de secret pour personne. La rivalité sportive opposant le Maroc et l'Algérie a écrit une grande partie de la trame culturelle reliant les deux pays. Une histoire faite d'amour, de jalousie, de points communs et de paradoxes, aujourd'hui hissée au plus haut par le parcours des Lions de l'Atlas dans cette Coupe du monde 2022. Chronique d'un feuilleton sentimental.Pour les supporters algériens, il serait effectivement "faux" de déclarer une flamme incandescente aux victoires du Maroc. Et pour cause. Si l'on interrogeait un à un les suiveurs des Verts, tous s'accorderaient à dire que l'Algérie devait se trouver au Qatar. Un rendez-vous manqué, au soir de ce 29 mars maudit à jamais dans les cœurs. Et comme si l'échec personnel ne suffisait pas, les exploits écrits par les frères ennemis tunisiens et (surtout) marocains sont venus ajouter une ultime pointe de frustration à un dégoût footballistique déjà chargé. Après tout, qui se réjouirait de voir son rival gagner ? Mais une fois cet aspect simpliste passé, l'amitié mutuelle que se réservent supporters de l'une et l'autre sélection ne tarde pas à refaire surface.Il suffit d'ailleurs de faire un tour des différents flux d'information pour s'en rendre compte. Du souq Waqif de Doha aux Champs-Élysées, en passant par Oran ou Tlemcen, les drapeaux des deux nations sont fièrement exhibés. Loin des organes officiels. Durant ce Mondial, la télévision nationale algérienne (ENTV) s'est en effet, refusée à diffuser les images de victoire du Maroc , quand, en octobre dernier, le ministère de la Culture marocain se lançait dans une bataille incompréhensible avec Adidas , visant à retirer le maillot d'échauffement prévu pour l'Algérie.