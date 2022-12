Coupe du monde 2022 : L'Argentine et le seum du vainqueur à l'encontre de l'équipe de France et Kylian Mbappé

Vainqueurs de la Coupe du monde de football pour la première fois depuis 36 ans, les Argentins ont pourtant passé leurs festivités à invectiver Kylian Mbappé et le peuple français, très souvent avec mauvais goût. Contre-seum ?

Et si la sélection allemande avait crée un monstre ? Il y a huit ans, de retour à Berlin après être sortis vainqueurs d'une finale étouffante contre l'Argentine au Maracanã, six joueurs de la(Miroslav Klose, Roman Weidenfeller, André Schürrle, Toni Kroos, Shkodran Mustafi, ainsi que le buteur Mario Götze) profitaient de la fiesta donnée au pied de la Porte de Brandebourg pour offrir une bonne dose d'arrogance à l'allemande, se baissant pour chuchoter, avant de se redresser en clamant haut et fort. Unpas nécessaire à l'encontre du pays de Diego Maradona et qui, en plus de rappeler symboliquement de mauvais souvenirs du siècle précédent, avait provoqué son petit tollé à l'époque .Leo Messi, Ángel Di María et leurs compatriotes avaient-ils encore cette humiliation en travers de la gorge, ce dimanche, au moment de soulever le plus beau trophée collectif du monde ? Était-ce la frustration de 36 ans de disette en Coupe du monde, le souvenir de la frappe de Benjamin Pavard et du chant sur N'Golo Kanté ou celui, plus frais, des mots de Kylian Mbappé en mai dernier à l'antenne de TNT Sports () qui les animait ? Toujours est-il que depuis le tir au but de la gloire transformé par Gonzalo Montiel à Lusail, c'est toute l'Argentine qui semble s'en donner à coeur joie à l'encontre du vaincu français, quand l'heure devrait plutôt être à l'autosatisfaction.

Jeee . A ver primero no tengo nada con el y…