Coupe du monde 2022 : Gianni Infantino et le disque rayé de l'autosatisfaction

Gianni Infantino rayonne de bonheur. Ce Mondial 2022, si méchamment critiqué par quelques vilains journalistes et ONG, se déroule à merveille (de son point de vue). Audiences au rendez-vous, supporters globalement satisfaits, exploits sportifs, dont celui du Maroc, et l'argent coule à flots. L'occasion pour le président de la FIFA d'enfoncer le clou et de ressortir son plus vieux tube de la " meilleure Coupe du monde " de l'histoire.

De Poutine à l'émir du Qatar

Cette 22édition de la Coupe du monde aborde les quarts de finale, mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, savoure déjà sa victoire. Voilà, il n'y a plus grand monde pour parler des problèmes au Qatar, alors même que l'émirat reconnaît du bout des lèvres, par exemple, que le nombre de morts sur les chantiers approche davantage les 500 que les 3 cas de l'ancienne version officielle. Tous les États, y compris occidentaux, se sont agenouillés devant la puissance du foot, c'est-à-dire de la FIFA, et du Qatar. De fait, aucun boycott n'a jamais été vraiment envisagé, mais le bruit de fond médiatique et les critiques des ONG se révélaient déjà trop durs à supporter pour le petit cœur du grand enfant qu'est resté Gianni. Heureusement, les mauvais esprits et les déviationnistes " de l'intérieur " ont été matés et réduits au silence, comme le souligne son google trad français, ce brave Noël Le Graët., assumait-il cette semaine dans une interview donnée auInfantino n'a donc pas attendu la fin de la compétition pour entonner la reprise de son plus beau tube, un refrain largement aussi suranné que lede Gala. Il faut d'abord se rappeler comment le patron de la FIFA, mi-VRP mi commissaire politique post soviétique, avait raconté la Coupe du monde en Russie quatre ans plus tôt :(…)