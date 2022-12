information fournie par So Foot • 03/12/2022 à 10:00

Coupe du monde 2022 : Australie, l'invitée pas si surprise

Pour la deuxième fois de son histoire, l'Australie va disputer un huitième de finale de Coupe du monde, ce samedi face à l'Argentine. Une qualification qui étonne tout le monde, mais pas si surprenante que ça vu le tournant pris par les Socceroos depuis 2004.

Argentine Australie le 03/12/2022 à 20:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

" C'est 11 contre 11. Il n'y a pas 11 Messi, il n'y en a qu'un. (...) Ils sont évidemment motivés par le fait qu'il pourrait s'agir de la dernière Coupe du monde de Messi, qu'il veut la gagner et terminer en beauté. Pour nous, il s'agit d'empêcher cela." Milos Degenek

Une contre-culture football historique

Fumigènes, foule en délire devant un écran géant, reprise de... Des scènes classiques pour un match de Coupe du monde, d'un point de vue européen. Mais on parle là d'images inédites, puisque la scène se passe à Melbourne, sur les coups de 4 heures du matin, jeudi 1décembre. L'Australie vient de coiffer le Danemark sur le poteau (1-0) et s'offre ainsi un ticket pour les huitièmes de finale du Mondial 2022. Le peuple australien ne sait pas encore à ce moment qu'il va hériter de l'Argentine de Messi, mais peu importe. Seize ans après leur unique huitième de finale de Coupe du monde, lessont de retour. Un exploit pas sorti de nulle part.Toutes les anciennes colonies britanniques ne partagent pas forcément la fièvre du ballon rond. Importé par les colons au XIXsiècle, le football ne date pas d'hier en Australie. Ce qui n'empêche pas les descendants des bagnards anglais – d'où peut-être ce rejet – de l'appeler soccer, et surtout de s'en désintéresser… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com