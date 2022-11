Coupe du monde 2022 : 5 équipes qui vont surprendre le monde au Qatar

Avant chaque tournoi, il y a les favoris qui assument leur statut et les outsiders qui arrivent à saisir leur chance. Voici nos cinq surprises pour le Mondial 2022.

Sénégal : des Lions pas encore rassasiés

Iran : on n'arrête plus les progrès de la Tim Melli

Jamais, dans la longue et riche histoire de la Coupe du monde, une sélection africaine n'est parvenue à se hisser dans le dernier carré. Si une équipe peut briser le plafond de verre en décembre, c'est bien le Sénégal. Il faut dire que tout réussit aux Lions de la Téranga en 2022. Vainqueurs de leur toute première CAN en début d'année, ils ont ensuite validé leur billet pour le Qatar en prenant le meilleur sur l'Égypte lors d'un barrage étouffant (0-1, 1-0, 3-1 TAB). La bande d'Aliou Cissé est très compétitive à toutes les lignes, et ce, même si le forfait de Sadio Mané est forcément un coup dur . Avec des joueurs qui évoluent pour la plupart dans de grands clubs européens et une solidarité collective remarquable, la meute sénégalaise devrait pouvoir se sortir d'un groupe qui comprend le pays hôte, les Pays-Bas et l'Équateur. Ensuite ? Tous les rêves sont permis.En 2018, l'Iran avait échoué à un point de la qualification pour les huitièmes de finale, donnant du fil à retordre à l'Espagne et au Portugal. Cette performance avait donné un bel aperçu des progrès réalisés par laqui, en cinq participations, n'a toujours pas réussi à s'extirper de la phase de groupes. Quatre ans après le rendez-vous russe, on mettrait bien une petite pièce sur la troupe de Carlos Queiroz. Revenu sur le banc iranien en septembre dernier, après y avoir déjà été installé de 2011 à 2019, le technicien portugais a repris en main une équipe rodée, qui a gagné en maturité et sait s'appuyer sur ses forces. On pense évidemment à sa force de frappe offensive, incarnée en premier lieu par Sardar Azmoun et Mehdi Taremi, engagés en Ligue des champions avec le Bayer Leverkusen…