Coupe du monde 1966 : The Kinks of the World

Alors qu'Arte a diffusé la semaine dernière The Kinks, trouble-fêtes du rock anglais, un documentaire dédié au cultissime groupe de rock britannique, l'occasion est venue de se pencher sur la passion de Ray Davies et compagnie pour la chose footballistique. Une histoire faite de "Sunny Afternoon" clamé par la foule un certain 30 juillet 1966, de tests manqués à Arsenal et d'un tube avorté, où George Best a failli pousser la chansonnette.

Rock around the World Cup

Ce 30 juillet 1966, l'Angleterre est sur le toit du monde. L'Allemagne de l'Ouest, battue 4 buts à 2 au terme d'une finale de mondial qui s'est jouée en prolongation, remballe ses affaires et on raconte que Wembley communie en entonnant ces quelques mots :Soit le refrain de "Sunny Afternoon", le hit des Kinks, qui survole alors le top 50 desbritanniques. Cet été 1966, l'Angleterre est à part. Impériale, hégémonique, aussi bien sportivement que culturellement, alors que cette victoire en Coupe du monde se double de l'âge d'or d'un rock'n'rollqui balaye tout sur son passage.À un peu moins de 200 miles de Londres, les Kinks sont attendus ce jour-là pour commencer un concert à Exeter, face à une foule extatique et chauffée à blanc. Le groupe, qui devait commencer son show à 10 heures du soir, est complètement à la bourre : Ray Davies, le leader de la formation, son frère et guitariste Dave, le bassiste Pete Quaife et le batteur Mick Avory sont toujours en train de faire la java à, pour célébrer la victoire des. Les Kinks n'arriveront par hélicoptère à Exeter qu'à minuit passée, et Davies, qui se fait engueuler par les organisateurs de l'événement, lâche un sublime :Face au public, il s'excuse d'entrée du contretemps, avant d'expliquer :La faute est tout de suite pardonnée, les guitares rugissent et la fête peut continuer. De fait, si 1966 est une grande année pour les Kinks, le football y est peut-être un peu pour quelque chose. Sorti dans les bacs le 3 juin,, bijou rythmique et lyrique qui raconte avec ironie l'histoire d'un type fauché, largué par sa copine et qui ne peut plus que profiter de la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com