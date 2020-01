Coupe de la Ligue : Reims élimine Strasbourg et se qualifie pour les demi-finales

Le tenant du titre prend la porte de sortie. Strasbourg a perdu mardi soir, dès les quarts de finale, sa Coupe de la Ligue en allant s'incliner aux tirs au but (0-0, 4 tab à 2) à Reims, qui a pourtant joué la dernière demi-heure à dix. Le club champenois, qui a souffert sans jamais craquer durant le temps réglementaire, atteint le dernier carré de la compétition pour la deuxième fois de son histoire après 2007. Il s'était alors incliné contre le futur vainqueur, Bordeaux.Les Alsaciens, qui restaient sur cinq succès de suite toutes compétitions confondues, ont cruellement manqué d'efficacité et ont abandonné le trophée qu'ils avaient remporté face à Guingamp en mars. Ils ont cru tenir le bon bout dans la séance de tir au but quand Kamara a arrêté la tentative de Donis, mais Bellegarde a ensuite trouvé le poteau et Rajkovic a mis en échec Corgnet.Le jeune Mbuku expulsé à l'heure de jeuLa séance a été plus animée que la rencontre, particulièrement la première période équilibrée et pauvre en occasions entre deux formations très bien en place. Après une tentative de l'extérieur du gauche de Ludovic Ajorque juste au-dessus (11e), Strasbourg n'a plus fait trembler Reims avant la pause et a été sauvé par son gardien Bingourou Kamara, qui a remporté un face-à-face avec Boulaye Dia (29e).Les Alsaciens ont été plus dangereux en seconde période, avec un premier tir à bout portant de Youssouf Fofana repoussé par Rajkovic à la manière d'un gardien de handball (50e). Ils ont ensuite bénéficié de l'exclusion directe du jeune Nathanaël Mbuku (18 ans) à la 59e minute pour une semelle sur Adrien Thomasson, moins de dix minutes après son entrée en jeu en remplacement de Mathieu Cafaro, touché à la jambe droite.En supériorité numérique, les Alsaciens ont augmenté leur emprise sur le match mais manqué d'efficacité, à l'image d'une frappe de Benjamin Corgnet non-cadrée (84e) et d'un tir ...