Coupe de la Ligue : Lille coule Monaco (3-0)

Plombé par les erreurs défensives, Monaco n'a jamais semblé en mesure de l'emporter face à Lille plus inspiré et percutant (0-3). L'équipe de la principauté, 9e de ligue 1, voit s'éloigner une chance de qualification européenne. CE QU'IL FAUT RETENIRLes joueurs de Christophe Galtier se sont montrés d'entrée les plus menaçants, en particulier Jonathan Ikoné, très inspiré dans ses passes vers ses attaquants.Dans leur stade Louis-II clairsemé, les Monégasques ont fait un temps illusion, puis au fil des minutes, ont semblé retomber dans leurs errements défensifs du début de saison.Laissé libre côté droit, Osimhen a fait mouche à sa deuxième tentative (0-1, 19e). Puis, une boulette de jeune Badiashile a été sanctionnée illico par Loïc Rémy (0-2, 45e + 2). En toute fin de match, ce dernier exploitera un ballon relâché par Subasic sur un centre pour aggraver le score de près (0-3, 86e).En début de seconde période, l'ASM a laissé passer l'opportunité de relancer un tant soit peu la partie. Slimani a vu en effet son pénalty repoussé par... Leo Jardim !Non l'entraîneur monégasque mais son homonyme brésilien, 24 ans, dont c'était la première titularisation dans les buts lillois, gardés d'ordinaire par Maignan.Improductif devant en dépit de l'entrée de Ben Yedder, approximatif derrière et globalement passif, Monaco (9e), qui accueille à nouveau Lille (3e) samedi en L1 (19e journée), devra considérablement resserrer les rangs d'ici-là. null TERMINÉ !MONACO 0-3 LILLELe LOSC se qualifie pour les quarts de finale. pic.twitter.com/WJ6fhbKO3f-- Actu Foot (@ActuFoot_) December 17, 2019 LE JOUEUR : Victor OsimhenLe buteur nigérian des Dogues a une nouvelle fois été l'homme du match, en ouvrant la marque en première période. Décalé par Jonathan Ikoné côté droit et un peu laissé libre par son vis-à-vis monégasque, l'attaquant lillois, 20 ans, a trompé Subasic d'une frappe croisée ...