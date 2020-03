Coupe de la Ligue : le PSG domine Reims et rejoint Lyon en finale

Cette saison, le PSG ne compte pas revivre les mauvaises expériences de l'année dernière en coupes. Mercredi, les Parisiens ont facilement battu Reims 3 à 0 en demi-finale de la Coupe de la Ligue, malgré une partie assez terne en occasions. Le leader de la Ligue 1 rejoint Lyon, qui a disposé la veille de Lille après la séance de tirs au but. Les deux équipes s'affronteront le 4 avril au Stade de France. Le PSG vise une neuvième victoire dans la compétition, les Lyonnais espèrent, eux, glaner leur premier titre depuis 2012.

Une tête de Marquinhos sur corner (9e), un but contre leur camp des Rémois (31e) et un ballon repris de près par le jeune Kouassi (78e) sur deux autres coups de pied arrêtés ont ouvert les portes de la finale à la bande de Neymar et Mbappé, titularisée en Champagne et toujours en course pour un premier triplé national sous l'ère Tuchel. Les Parisiens avaient chuté, contre toute attente, dès les quarts de finale de la compétition la saison passée. Ils avaient été battus à Paris par Guingamp (2-1), relégué en fin de saison en deuxième division. La finale 2019 avait été remportée par Strasbourg aux dépens de Guingamp (0-0, 4-1 tab).

Marquinhos sort blessé

La soirée aurait pu être parfaite sur tous les plans si Marquinhos, capitaine et homme du match, n'était pas sorti sur

