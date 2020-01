Coupe de France : Xavier Collin, le coach qui aimerait pouvoir passer ses diplômes

Il a débuté sa carrière à Épinal avant d'y revenir 18 ans plus tard comme entraîneur. Entre-temps, Xavier Collin a sillonné les pelouses professionnelles sous les maillots d'Amiens, l'AC Ajaccio ou Montpellier. Mais c'est en 2000, avec Gueugnon qu'il a remporté son unique trophée : la Coupe de la Ligue 2000 aux dépens du PSG en finale.Sur le banc d'Épinal depuis quatre saisons, Collin a déjà vécu toute la gamme des émotions : deux relégations en National 2 suivies, quelques jours plus tard, de repêchages miraculeux car d'autres clubs avaient des problèmes financiers. Mais à force de frôler le précipice, Épinal a fini par tomber. Depuis deux saisons, les Spinaliens végètent en N2. En Coupe de France, les hommes de Collin sont habitués à briller et s'autorisent des jolis parcours. « Il y a deux ans, on avait été sorti par l'OM en 16e de finale, rappelle Collin. Cette fois, on a déjà fait mieux. »«Je ressens une forme d'injustice»Si le coach du club vosgien souhaite faire durer l'aventure en coupe plus longtemps que la réception de Lille ce mercredi soir, c'est aussi par ambition personnelle. Il rêve de retrouver le monde professionnel. Et la Coupe de France est souvent la meilleure des loupes grossissantes. L'an dernier, Châteauroux (L2) voulait l'engager mais il a dû refuser car il ne possède pas les diplômes d'entraîneur.« Je ressens une forme d'injustice, peste-t-il. Cela fait trois ans que je demande à être inscrit sur la liste de ceux qui peuvent le passer à Clairefontaine. Sur une cinquantaine de demandes, on ne prend qu'une dizaine de candidats. À ce niveau, il y a toujours une forme de copinage qui fait la différence. » Et son passé d'ancien joueur de haut niveau ne l'aide pas à se faire remarquer. « Quand on voit qui est parfois choisi, il vaut mieux en sourire, soupire-t-il. C'est assez frustrant. Manifestement, il vaut mieux avoir des appuis et je n'en ai pas. À ...