information fournie par So Foot • 08/02/2024 à 20:30

Coupe de France : Un choc PSG-Nice en quarts, Le Puy hérite de Rennes

Un Galettico, un !

L’escrimeuse Ysaora Thibus a procédé au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Résultat : la principale affiche opposera les deux premiers de Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, au Parc des Princes. Les deux clubs s’étaient déjà croisés en 2022 au stade des huitièmes de finale – un bon souvenir pour le Gym, qui s’était qualifié aux tirs au but. L’Olympique lyonnais défiera Strasbourg. Le Puy, irréductible pensionnaire de N2, recevra le Stade rennais. Enfin, le vainqueur du match opposant le FC Rouen à l’AS Monaco ce jeudi soir accueillera Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2. Les rencontres se joueront en semaine, les 27 et 28 février.…

QB pour SOFOOT.com