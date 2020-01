Coupe de France, Top 14, Dakar 2020 : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LE FEUILLETON. Le PSG et l'OL cartonnent, l'OM se fait peur, les amateurs créent la surprisePour débuter cette nouvelle année 2020, la Ligue 1 a laissé place aux 32es de finale de la Coupe de France. Leader du championnat, le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé (0-6) contre la modeste équipe de Linas-Montlhéry (R1). Les Parisiens - avec une équipe largement remaniée, ont pu compter sur l'ouverture du score d'Adil Aouchiche avant d'assurer leur victoire grâce aux doublés d'Edinson Cavani et de Pablo Sarabia. Enfin, Eric-Maxim Choupo-Moting a inscrit le sixième et dernier but de la rencontre.Plus tôt dans la journée, l'Olympique de Marseille s'est fait très peur contre les amateurs de Trélissac. Surpris après un but dès la 20e seconde, les hommes d'André Villas-Boas sont finalement venus à bout des Dordognais aux tirs au but (1-1, 2-4 t.a.b). De son côté, l'Olympique lyonnais a écrasé Bourg-en Bresse (7-0). Dans les autres rencontres, l'AS Monaco a sorti le Stade de Reims (1-2), tandis que Rennes a pris le meilleur sur Amiens (0-0, 5-4 t.a.b), Bordeaux a dominé Le Mans (2-0), Nantes s'est imposé à Bayonne (0-2) et Lorient a éliminé Brest (2-1). Mais comme chaque année, il y a eu des surprises sur les pelouses de l'Hexagone, avec notamment l'élimination de Toulouse sur la pelouse de Saint-Pryvé Saint-Hilaire (1-0) ou encore la qualification de la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise face à Niort (1-2). Les seizièmes de finale se...