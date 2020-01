So Foot • 05/01/2020 à 14:00

Coupe de France : suivez en direct les matchs de 14h15

Les résultats de la session de 14h15 :

Lorient 0-0 Brest

(N2) Trélissac 0-0 Marseille

(N1) Bastia-Borgo 0-0 Saint-Étienne

(N3) Raon-l'Étape 0-0 Lille

(R1) Reims Sainte-Anne 0-0 Montpellier

Salut les petits loups ! Après une belle journée samedi, la Coupe de France se poursuit ce dimanche. Et on commence l'après-midi avec cinq matchs. Au menu : un derby breton et quatre clubs de Ligue 1 en déplacement chez des clubs amateurs. Prêts ?