Coupe de France : Suivez en direct les matchs de 13h

Les résultats :

(N3) AS Fabrègues - Paris FC

(N3) Aviron bayonnais - FC Nantes

Chamois Niortais - Saint-Pierroise (R1 La Réunion)

(N3) FC Versailles - US Granville (N2)

(N3) FC Guichen - SM Caen

12h50 : Au programme pour la session de 13h, pas moins de cinq matchs, dont un sympathique Deschampsico entre l'Aviron bayonnais et le FC Nantes qui se jouera sur la pelouse du mythique Jean Dauger, mais sans le sélectionneur des Bleus dans les tribunes par contre.Saaaaaalut les musclés ! C'est parti pour le premier week-end de foot de l'année, il sent bon la saucisse, la frite qui fume dans le froid et la binouze avec alcool, un trio magique pour la plus belle des compétitions : LA COUPE DE FRAAAAAAANCE !