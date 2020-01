Coupe de France : sans démériter, le Red Star tombe à Nice

La tâche s'avérait ardue pour le 2e de National face au 11e de Ligue 1. Privé du stade Bauer, non homologué par la Fédération pour recevoir l'OGC Nice, le Red Star a ainsi vu son aventure en Coupe de France s'arrêter ce samedi. Battu 2-1 à l'Allianz Riviera en 16es de finale, le club audonien n'a toutefois pas à rougir de sa prestation.Ce qu'il faut retenirL'engouement autour de ce 16e de finale aurait sans doute été bien plus fort à Saint-Ouen. Devant des tribunes clairsemées, l'OGC Nice a fait valoir ses deux divisions d'écart et dominé un match particulièrement rythmé. Étouffés par le pressing niçois, les Audoniens se créent pourtant la première occasion grâce à Formose Mendy sur corner mais sa tête croisée frôle le poteau droit de Benitez (10e). Cet accroc ne perturbe pas les Aiglons qui se rapprochent petit à petit de l'ouverture du score.David Oberhauser retarde l'échéance en repoussant sur sa barre transversale un coup franc de Cyprien (24e). Le gardien du Red Star sera ensuite battu à deux reprises en l'espace de trois minutes. Sur un corner d'Ounas, le ballon passe au travers d'une défense francilienne bien trop passive. Danilo n'a plus qu'à frapper en force (1-0, 27e). Quelques minutes plus tard, Ganago est à la réception d'un centre tendu de Claude-Maurice (2-2, 29e).Piqué au vif, le Red Star tente de revenir juste avant la mi-temps par Sao (30e) et Karamoko (45e) mais tombe sur un Walter Benitez infranchissable. En seconde période, le match se déroule sur le même rythme avec des occasions de part et d'autre. La réduction de l'écart sur pénalty de Yanis Hamache (2-1, 90 + 2), prêté cette saison par l'OGC Nice, est bien trop tardive. L'aventure s'arrête en 16es pour le club de National. Le Gym poursuit sa route en #CoupeDeFrance #OGCNRED 2?-1? pic.twitter.com/bppVfmHeOB-- OGC Nice (@ogcnice) January 18, 2020 Le joueur : Adam OunasParticulièrement remuant ...