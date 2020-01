Coupe de France : Rouen, club de 4e division, donne une leçon à Metz

Le vieux stade Robert-Diochon a rugi de nouveau de plaisir. Leader du groupe B de National 2, le FC Rouen, déjà tombeur d'Orléans (L2), a terrassé Metz (L 1) ce lundi soir (3-0). Cet exploit marque le retour au premier plan d'un club historique du football français qui a connu trois dépôts de bilan depuis 25 ans après une rétrogradation en Régional 1 en 2013.En 2015, les politiques avaient tenté une fusion avec Quevilly en créant l'US Quevilly-Rouen-Métropole. Mais s'il a dû partager son stade Robert-Diochon et laissé son vestiaire historique et ses terrains d'entraînement à l'USQRM, le FC Rouen a conservé ses équipes. Et il est resté le club le plus populaire au niveau public de la métropole rouennaise malgré l'écart de divisions avec son voisin et rival de Quevilly. En 16e de finale, le FC Rouen accueillera un autre club de L1, Angers.Le geste : Dembi dédie son but à son ami disparuSouvent en Coupe, la qualification d'une équipe hiérarchiquement inférieure se joue sur des détails. Cela n'a pas été le cas ce lundi soir à Rouen. Le « petit » a infligé une véritable correction au gros en inscrivant trois buts. L'équipe emmenée par le vétéran Vincent Fourneuf (37 ans, ex-capitaine du Red Star) avait rapidement ouvert le score grâce à José Dembi (6e), venu célébrer son but en montrant le maillot de son ami guingampais Nathanaël Julan, décédé tragiquement dans un accident de la route vendredi. Puis Albert Fataki (77e) et Mahamadou Diarra (88e) ont donné des allures de festival à la qualification rouennaise.L'homme du match : Yapo NchobiIl s'est montré virevoltant et décisif. Rentré en jeu à la 68e minute, le milieu offensif de 24 ans, passé par le FC Mantois et Oissel, a adressé deux passes décisives sur les 2e et 3e buts qui ont scellé l'exploit de Rouen. Le chiffre : 5Metz est le 5e club de L1 battu lors de ces 32es de finale de la Coupe de France après Toulouse, Amiens, Reims, ...