Coupe de France : Rennes tremble, les petits flambent

Le tenant du titre a tremblé jusqu'au bout au Roazhon Park. Rennes a dû s'en remettre à la loterie des tirs au but pour se tirer d'affaire face à Amiens (0-0, 5 t.a.b. à 4) et accéder aux 16es de finale de la Coupe de France. Comme à son habitude, la compétition a réservé son lot de surprises et mis au supplice quelques pensionnaires de Ligue 1 et de Ligue 2.Toulouse tombe de haut. Saint-Pryvé - Saint-Hilaire, club de National 2 du Loiret, a poussé Toulouse, 20e de Ligue 1 vers la sortie et sans doute un peu plus dans la crise. Après un pénalty manqué en première période, une tête de Carnejie Antoine, magnifiquement prolongée sous la barre transversale adverse dans le temps additionnel, a propulsé les locaux au tour suivant, tout comme la saison dernière. A noter que le match a été interrompu d'une dizaine de minutes, à la suite de tirs de fumigènes par des supporters toulousains. SAINT-PRYVE SAINT-HILAIRE ÉLIMINE TOULOUSE !!!!! Un but à la toute dernière seconde et le pensionnaire de National 2 s'offre la lanterne rouge de Ligue 1 ! Incroyable ! #CDF pic.twitter.com/eERIKs96DM-- Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 4, 2020 La performance de la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise. Ce samedi toutefois, l'exploit a été réunionnais. Les amateurs de la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise (R1) ont réalisé une performance de taille en battant (2-1) les pros de Niort (L2), qui évoluent quatre niveaux au-dessus, dans les Deux-Sèvres ce samedi.En sortant le 18e de L2, l'ancienne équipe de Dimitri Payet devient le deuxième club d'outre-mer à atteindre les 1/16es de finale de la compétition, plus de 30 ans après la performance du Geldar de Kourou (Guyane), stoppé à ce stade par Nantes 3-0 à Kourou lors de l'édition 1988-1989. Dans un stade René-Gaillard copieusement garni de supporters réunionnais, les buts saint-pierrois ont été inscrits par Hubert (59e), puis Ponti (63e).A signaler également, le succès (2-1) de ...