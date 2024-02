Coupe de France: Rennes passe, Le Puy sort avec les honneurs

Les Rennais Désiré Doué (g) et Benjamin Bourgigeaud contre Le Puy en quart de finale de Coupe de France, le 29 février 2024 à Saint-Etienne ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Rennes, avec un doublé de Benjamin Bourigeaud et un but d'Arthur Theate, s'est logiquement qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en mettant fin au rêve du Puy, Petit Poucet de la compétition évoluant en National 2 (4e div.) sorti malgré tout très honorablement (3-1), jeudi à Saint-Etienne.

Les Rennais, 7e de Ligue 1, qui viennent de gagner onze fois pour un résultat nul et une défaite, toutes compétitions confondues, rejoignent, dans le dernier carré, Lyon et Valenciennes (L2), victorieux l'un et l'autre respectivement mardi et mercredi de Strasbourg et Rouen (National, 3e div.) aux tirs au but.

Le dernier quart de finale opposera le Paris Saint-Germain à Nice, le 13 mars.

Le joueur du Puy Anthony Civet (g) face au Rennais Martin Terrier, le 29 février 2024 à Saint-Etienne ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Par rapport au déplacement au Parc des Princes, conclu sur un résultat nul (1-1), dimanche, l'entraîneur breton, Julien Stephan, a largement fait tourner son effectif en prévision de la réception de Lorient, dimanche en Ligue 1.

Seuls Guéa et Désiré Doué, Amine Gouiri et Baptiste Santamaria ont été reconduits au coup d'envoi.

Le Stade rennais, qui avait éliminé Sochaux (National, 6-1) au tour précédent, a idéalement débuté la rencontre avec un but inscrit de la tête par Arthur Theate qui a catapulté le ballon dans le but ponot à la réception d'un corner joué par Benjamin Bourigeaud (9e).

Auparavant, le gardien Matis Carvalho avait magnifiquement détourné une tentative de Gouiri (8).

- Le Puy réduit l'écart -

Devant 31.414 spectateurs rassemblés dans le stade Geoffroy-Guichard, l'équipe de Haute-Loire ne s'est pas désunie et, si elle a concédé quelques corners, elle n'a pas été plus que ça en danger jusqu'à la mi-temps.

Le Puy, 2e de son groupe en N2, a même plutôt fait bonne figure tout au long de la rencontre et s'est même montré menaçant sur un tir de Jules Meyer, repoussé par le gardien Gauthier Gallon (26) alors que Mehdi Beneddine a tiré au-dessus (37).

Rennes a toutefois réussi à creuser l'écart au début de la seconde période sur un penalty semblant généreux transformé en force par Bourigeaud pour une faute commise par Salim Akkal sur Adrien Truffert (2-0, 48e).

Là encore, si l'on pouvait craindre que les Ponots ne s'effondrent, ces derniers ont, au contraire, bien réagi et mérité de réduire l'écart par Bryan Adinany qui a devancé la sortie de Gallon après une passe de Meyer (2-1, 62).

Le capitaine rennais Benjamin Bourigeaud (c) marque le troisième but de son équipe contre Le Puy, le 29 février 2024 à Saint-Etienne ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Les Ponots, valeureux, ont dominé la fin de rencontre mais sans se montrer réellement dangereux.

Rennes, solide en défense et plutôt réaliste offensivement, a attendu son moment pour saisir l'occasion de porter l'estocade par Bourigeaud, encore, qui a marqué de près à la suite d'un une-deux dans la surface avec Arnaud Kalimuendo (3-1, 82e).

Bourigeaud, impliqué sur six buts lors de ses deux dernières titularisations, a de nouveau été déterminant jeudi avec une passe décisive et son doublé.