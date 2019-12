Coupe de France : Rennes-Amiens et Monaco-Reims à l'affiche

Avec le principe d'un tirage avec cinq équipes de L1 réparties en amont dans quatre groupes, il ne pouvait pas y avoir beaucoup de chocs au sommet pour les 32e de finale de la 103e édition de la Coupe de France, qui se dérouleront le week-end des 4 et 5 janvier 2020.Seules quatre équipes de l'élite auront ainsi le privilège -ou la malchance- de se rencontrer. Monaco, onzième de L1, recevra Reims, qui occupe actuellement la neuvième place. Cette saison, les deux équipes se sont quittées sur un 0-0 à Reims en championnat. De son côté Rennes, le tenant du titre et quatrième de l'élite, rencontrera Amiens (17e) au Roazhon Park, théâtre ce lundi soir du tirage au sort.Hombourt, le petit poucet, peut encore rêverPour le reste, le vœu d'Issa Cissé a été exaucé. L'attaquant de Linas-Montlhéry, principal artisan de la qualification des Essoniens en 32e, souhaitait affronter Kilian Mbappé, qu'il avait croisé plus jeune. Un rêve devenu réalité puisque le club de R1 recevra le PSG ! Un autre duel francilien promet entre le Red Star (Nat.) et Chambly (L2).Après leur exploit face à Auxerre (L2), les amateurs de Hombourg Haut (R3) affronteront Prix-lès-Mézières (N3) avec l'ambition d'aller encore un peu plus loin. « Il faut maximiser nos chances d'affronter le PSG », a glissé le président Sanak. La liste des 32e de finale :Ligue 1 entre ellesMonaco - ReimsRennes - Amiens Ligue 1 contre Ligue 2Bordeaux - Le Mans (L2)Valenciennes (L2) - DijonLorient (L2) - Brest Ligue 1 contre National 1, 2 ou 3Saint-Etienne - Bastia Borgo (N1)Bourg-en-Bresse (N1) - LyonTrélissac (N2) - MarseilleFréjus (N2) - NiceRouen (N2) - MetzSt-Pryvé St-Hilaire (N2) - ToulouseBayonne (N3) - NantesTours (N3) - NîmesLe Portel (N3) - StrasbourgRaon L'Etape (N3) - LilleDieppe (N3) - Angers Ligue 1 contre Régional 1 ou 2Reims Ste-Anne (R1) - MontpellierLinas Montlhéry (R1) - PSG Ligue 2 contre National 1, 2 ou 3Red Star (N1) - Chambly (L2)Athlético ...