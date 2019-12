Coupe de France : quand Nanterre se glisse dans la peau des Bleus

«C'est génial ! On est chez Kylian Mbappé !» Dans une des chambres située au premier étage du château des Bleus à Clairefontaine, Oumar Diabira et Mohamed Kaddachi posent leur valises et s'installent sur le lit. «C'est incroyable, on vit un moment merveilleux dans le lieu des champions du monde !», lancent à l'unisson les deux joueurs amateurs de l'ES Nanterre (R2, 7e niveau national) qui affrontent ce dimanche le FC Bastia-Borgo (Nat.) au 8e tour de la Coupe de France. Tirée au sort pour profiter de l'opération «Match de rêve» organisée par la FFF, la délégation nanterrienne - 35 joueurs des équipes fanion et réserve plus le staff - a débarqué ce samedi à 12h45 dans la résidence des Tricolores à bord d'un car aux couleurs de la Coupe de France. «C'est exceptionnel ce que l'on va vivre, on y pense depuis une semaine», confie Moussa Sylla, le double buteurs lors de l'exploit (victoire 2-0) au tour précédent contre Laval (Nat). Bizutages au château. Dès leur arrivée, les joueurs du club des Hauts-de-Seine ont donc pris possession des chambres des Bleus. «Benjamin Pavard, il a vraiment une chambre de bâtard», rigole Mamadou Faty sur l'air du chant popularisé pendant le Mondial 2018. Place ensuite au déjeuner au rez-de-chaussée du château dans le luxueux salon Roger Lemerre où se restaure Raphaël Varane et ses coéquipiers à chaque rassemblement des Bleus. Au menu, crudités, colin et riz puis crème brûlée et fruits en dessert. Impressionnés par ce lieu hors du commun, les amateurs se lâchent en fin de repas. Les quatre Nanterriens arrivés durant l'intersaison subissent un bizutage en chantant devant l'assistance. Nordine Terha, qui évoluait l'an passé à Suresnes (R3) avec Mamary Kanté, le petit frère du champion du monde N'Golo, se lance dans une interprétation remarquable du «je suis malade» de Serge Lama qui déclenche les félicitations du staff et de ses coéquipiers. Dans les chambres des champions ...