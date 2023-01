Coupe de France : Pour Waldemar Kita et le FC Nantes, une recette billetterie bien gardée

Ce dimanche (18h30) en 16es de finale de Coupe de France, le FC Nantes se déplace dans les Vosges pour y affronter l'ES Thaon. Au-delà de l'enjeu sportif, le club de N3 peut craindre pour sa trésorerie : sous la présidence de Waldemar Kita, l'institution jaune et vert a pris l'habitude de régulièrement la faire à l'envers aux clubs amateurs et de ne pas laisser aux petits poucets sa part de recette billetterie après les matchs, comme le veut pourtant la tradition.

"Le président dit qu'on ne rentre pas dans nos frais avec 18 000 euros, et donc on va tout prendre."Président de l'AF virois (National 3), Christophe Lécuyer garde en travers de la gorge l'épilogue du 32de finale de Coupe de France qu'a disputé son équipe face au FC Nantes, le 7 janvier dernier au stade Michel d'Ornano de Caen.

J'aurais évidemment préféré remercier le @FCNantes comme l'ont fait les adversaires de @ogcnice @OM_Officiel et de bcp d'équipes de L1 et L2. Mais je respecte le choix de M. Kita de demander son droit à sa recette. https://t.co/vS8XGXuD7I

" On nous avait demandé de venir jouer à la Beaujoire, et en échange on nous laissait la recette. J'avais refusé, car c'était la fête au village et aller jouer à Nantes, ça n'était pas concevable." Nouredine Chahir de Saint-Renan

Novotel et jet privé

— christophe lécuyer (@christophelec) January 8, 2023En plus de la qualif', les Canaris sont en effet repartis du Calvados avec leurs 18 000 euros de part de la recette billetterie , s'essuyant ainsi les pieds sur l'esprit de la coupe et le rite ancestral selon lequel les clubs professionnels, lorsqu'ils affrontent plus petit qu'eux, sacrifient généralement les quelques milliers d'euros qui leur sont alloués.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com