Coupe de France : pas de clémence pour le Rouennais Dembi

La commission supérieure d'appel n'a rien changé. Fred Dembi (24 ans) ne participera pas dimanche au 16e de finale de Coupe de France contre les pros d'Angers (L1). Une semaine après la décision de la commission de discipline de suspendre pour un match le milieu offensif du FC Rouen (L1) de 24 ans en raison d'accumulation d'avertissements, la commission d'appel a confirmé ce vendredi après-midi la suspension en appelant le joueur à 15h30. Ce dernier s'était déplacé ce vendredi matin (11 heures) accompagné de son président Fabrice Tardy au siège de la FFF pour plaider sa cause auprès des membres de la commission.Fred Dembi avait récolté un carton jaune après avoir retiré son maillot lors du 32e de finale de Coupe de France contre Metz (L 1) pour exhiber celui de son ami et joueur de Guingamp Nathaël Julan, décédé dans un accident de la route le 3 janvier.« J'avais mis le maillot de Nathaël pour qu'il m'accompagne. Je ne marque pas très souvent et, comme par hasard, au bout de 6 minutes, j'ouvre le score... A ce moment-là, l'émotion me submerge et instinctivement, j'enlève le maillot, avait raconté Fred Dembi dans nos colonnes samedi dernier. Sincèrement, j'attendais une clémence de la commission. D'autant que je suis un joueur amateur et ce n'est pas tous les jours qu'on peut participer à un 16e de finale ! On me l'enlève car j'ai rendu hommage à un ami. Je regrette ce manque d'humanisme. Je trouve ça très cruel ! »«Cette commission n'a pas fait preuve de psychologie»La commission supérieure d'appel n'a donc pas entendu le milieu rouennais très marqué ce vendredi après-midi par la confirmation de sa suspension. Même le président de la FFF Noël Le Graët avait « vivement regretté la suspension de Fred Dembi » dans nos colonnes. Cela n'a donc pas suffi...« On est très déçu pour le joueur, cette commission n'a pas fait preuve de psychologie, déclare Arnaud Marguerite, ...