Coupe de France: Nantes-Toulouse, une finale sous tension au Stade de France

L'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré (centre) au Stade de France, le 28 avril 2023 à Saint-Denis, la veille de la finale de la Coupe de France contre Toulouse ( AFP / FRANCK FIFE )

Soirée mouvementée en perspective à Saint-Denis: le Stade de France accueille une affiche inattendue en finale de Coupe de France, entre le tenant du titre, Nantes, et le promu Toulouse qui s'affrontent sur fond de tension sociale et sous haute vigilance sécuritaire, samedi (21h00).

Le jaune des Canaris et le violet du Toulouse FC vont garnir les tribunes de l'enceinte francilienne, où 78.000 spectateurs sont attendus, dont des dizaines de milliers de supporters des deux équipes qui savent sans doute qu'ils n'auront peut-être pas la chance de revivre une autre finale de sitôt.

L'affiche surprise entre ces deux formations de seconde partie de tableau en championnat se pare également d'un contexte extrasportif assez pesant, près d'un an après la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0) dans le même stade, qui avait tourné au fiasco sécuritaire.

De plus, la venue confirmée d'Emmanuel Macron attise les mouvements de protestation sociale, même si le chef de l'État n'a pas prévu, a priori, de descendre sur la pelouse en marge de la rencontre, saluer les deux équipes, comme le veut parfois la coutume.

Le président Emmanuel Macron près du trophée de la Coupe de France le 24 juillet 2020 au Stade de France, à Saint-Denis, après la victoire du Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne ( AFP / FRANCK FIFE )

Le président français ne remettra pas non plus la Coupe au vainqueur depuis la pelouse, comme il en était l'usage depuis trois ans et la crise Covid.

Le préfet de police, Laurent Nuñez, a décidé que le trophée au vainqueur serait remis dans la tribune car "cela empêche l'envahissement" de la pelouse.

"Si je n'avais pas pris cette décision, on m'aurait traité sans doute d'irresponsable", a estimé le préfet samedi sur BFMTV, pointant les "dégradations" commises lors de la demi-finale opposant Nantes à Lyon.

Les organisations syndicales avaient elles prévu de distribuer des cartons rouges et des sifflets aux spectateurs du Stade de France pour qu'ils manifestent leur rejet de la réforme des retraites et leur mécontentement vis-à-vis du chef de l’État.

Un rassemblement néanmoins interdit par la préfecture de police de Paris, même si l'intersyndicale estime ne prévoir qu'un tractage et a déposé un recours devant le tribunal administratif dès notification de l'arrêté d'interdiction.

"Ça paraîtrait assez irresponsable de laisser se dérouler ce type de manifestation le jour d'un grand match à risque", a dit Laurent Nuñez.

L'Association nationale des supporters (ANS) a, de son côté, annoncé vendredi avoir saisi le tribunal administratif pour demander "l'enlèvement des grilles en bas des tribunes", en pointant un "danger" avec ce dispositif.

- Difficile de "faire abstraction" -

Quelque 3.000 policiers et gendarmes seront mobilisés samedi aux abords de l'enceinte francilienne. Un dispositif "50% plus important", selon l'entourage du ministre de l'Intérieur, que celui mobilisé le 28 mai 2022 pour la finale de Ligue des champions, la dernière rencontre entre clubs disputée dans ce stade situé au nord de Paris.

L'entraîneur de Toulouse Philippe Montanier (en blanc) dirige une séance d'entraînement le 28 avril 2023 au Stade de France, à Saint-Denis, la veille de la finale de la Coupe de France contre le FC Nantes ( AFP / FRANCK FIFE )

Les acteurs de la rencontre, eux, peinent à occulter ce contexte social, d'autant que les groupes de supporters ultras des deux équipes entretiennent des relations tendues.

"Je pense qu'on ne pourra pas faire abstraction car ce sera très présent, mais il faudra rester connectés à ce qu'on a à faire sur le terrain et sur notre performance", a expliqué vendredi l'entraîneur de Toulouse Philippe Montanier.

"Je n'ai qu'à espérer que tout se passe bien", a renchéri son homologue nantais Antoine Kombouaré. "Les amoureux de foot viennent pour voir un grand match".

L'ambiance promet d'être bruyante en tribunes pour cette rencontre historique: Nantes n'a gagné la Coupe que quatre fois, et Toulouse une seule fois, en 1957, sous le maillot rouge et blanc d'un club disparu en 1967, puis recréé de toutes pièces en 1970.

- Ticket pour l'Europe -

Présentation de la finale de la Coupe de France 2022-2023, Nantes vs Toulouse du samedi 29 avril au Stade de France à Saint-Denis ( AFP / Sophie RAMIS )

Outre un trophée de prestige, une victoire lors de cette 106e édition leur offrirait un ticket pour la Ligue Europa la saison prochaine, même si cela poserait sans doute quelques questions en cas de succès toulousain, car le TFC possède le même actionnaire que l'AC Milan. Or deux clubs sous la même bannière ne peuvent jouer la même compétition continentale.

Pour Nantes, tenant du titre, dont le maintien n'est pas assuré en Championnat (16e), cette finale ressemble à un oasis dans le désert: s'il rate ce trophée puis subit une relégation en L2, il aura tout perdu.

"Une finale gagnée nous donnera l'énergie et la force pour aller chercher le maintien", a tempéré Kombouaré, artisan du sacre surprise de 2022.

Le palmarès peut rassurer l'entraîneur: hormis l'ogre Paris SG, vainqueur de six des huit dernières éditions, la dernière écurie parvenue à conserver son trophée s'appelle le FC Nantes. C'était en 2000, il y a 23 ans.