Coupe de France : « Mon papy était fan du Red Star », révèle le Niçois Cyprien

Né en Guadeloupe, Wylan Cyprien, 24 ans, a effectué ses premiers pas dans le football avec le maillot du Paris FC. Au moment de défier samedi (13 heures) le Red Star (National), club historique de la région parisienne, le milieu offensif de Nice (L 1) ouvre son armoire à souvenirs. Vous êtes intiment lié à la région parisienne depuis votre enfance... WYLAN CYPRIEN. Je suis arrivé à huit ans de Guadeloupe. J'ai d'abord habité chez ma tante à Massy-Palaiseau. Ma mère démarrait une nouvelle vie, il fallait que tout se mette en place. J'ai ensuite déménagé à porte de Bagnolet et signé au Paris FC. C'est là-bas que j'ai effectué mes premiers pas dans le football, à l'âge de dix ans. Qu'est-ce qui vous avait le plus surpris par rapport aux Antilles ? En Guadeloupe, la vie est tranquille, un peu comme ici sur la Côte d'Azur. Les gens sont moins stressés, il y une vraie joie de vivre. A Paris, tout va à 2000. Au début, j'étais un peu dépassé mais je me suis vite acclimaté, notamment grâce à mes cousins, de vrais Parisiens, eux. Pourquoi aviez-vous choisi le Paris FC ? Tout simplement parce que mes potes jouaient dans ce club. Je ne faisais pas partie des meilleurs à mes débuts. J'étais plus grand que les autres, je jouais en attaque. Ce n'est qu'après mon repositionnement au milieu et une détection à Clairefontaine que Lens m'a repéré et fait signer. En jeunes, le niveau est très relevé en région parisienne... Il y a le Red Star, Boulogne-Billancourt (ACBB) et plein d'autres clubs... Tous les matchs étaient vraiment chauds. On préférait d'ailleurs jouer contre les clubs pros car ça jouait plus au ballon. J'ai souvent affronté Adrien Rabiot qui évoluait à Créteil et Hervin Ongenda qui jouait à porte des Lilas. « La première fois que je suis allé dans un stade, c'était pour un PSG-OM »Vous sentez-vous Parisien ? C'est là-bas que sont mes racines. J'y retourne dès que je peux ...