Coupe de France : Marseille évite le piège à Granville

Décidément, Marseille a plus de mal avec les équipes de N2 (4e division) que de L1 (8 succès en 9 journées) depuis le début du mois de novembre... Deux semaines après son succès au bout du suspense en 32e de finale de Coupe de France contre Trélissac à Limoges (1-1 après prolongation, 5-4 aux tirs au but), l'OM a éprouvé les pires difficultés pour venir à bout ce vendredi au stade d'Ornano de Caen des amateurs de Granville (0-3) - réduits à 10 à un quart d'heure du terme - en 16e de finale. Peut-être que les Marseillais ont été marqués par la sortie médiatique mercredi lors de la conférence de presse de leur entraîneur André Villas-Boas qui a mis son avenir en suspens pour la saison prochaine. Le Portugais s'est ému de l'arrivée d'un conseiller du président Jacques-Henri Eyraud (l'Anglais Paul Aldridge, ancien directeur sportif de West Ham) et s'est également inquiété de la volonté du club de vendre des joueurs.Face au 8e du groupe B de N2, le dauphin du PSG en L1 attaque pourtant la rencontre pied au plancher mais la tête de Germain rate de peu le cadre (3e) puis la tentative de Rongier est sauvé grâce à une superbe intervention défensive de Benyahya (8e). Une volée du même Rongier passe ensuite à ras du poteau (11e). Marseille a ensuite plus de mal à s'approcher du gardien normand Baltus. L'ancien portier d'Ivry, formé à Auxerre, s'interpose devant des frappes lointaines de Payet (26e), Kamara (30e), Lopez (33e) et Strootman (53e). Les Normands font le dos rond puis manquent de peu l'ouverture du score sur une tête d'Akueson (38e) puis un tir dans la surface de Sea (57e). L'entrée du goleador Benedetto au retour des vestiaires ne change d'abord pas grand-chose pour les Marseillais même si une frappe de l'Argentin est détournée avec brio par Baltus (72e).L'expulsion de Sea assomme les NormandsLe tournant du match intervient à 15 minutes de la fin avec l'expulsion du Normand Sea ...