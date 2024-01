Coupe de France : magie à tout prix

Depuis quelques mois, « la magie de la Coupe de France » est régulièrement entachée de polémiques concernant des politiques tarifaires de certains clubs. Des prix qui s’expliquent cependant par une augmentation des frais engagés et par la santé financière du football français.

À l’heure où de nombreux clubs français vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en galère financière et au bord de l’agonie, la Coupe de France ressemble à une belle bouée de sauvetage pour les plus chanceux. Pourtant, le rêve peut vite se transformer en cauchemar. Entre des obligations fédérales renforcées tour par tour, la crainte de ne pas faire stade comble ou de ne pas faire recette, la peur du vide est bien présente. Le Fonds d’aide au football amateur (FAFA) par exemple, mis en place par la fédération, ne concerne pas la Coupe, et les clubs ne reçoivent pas d’aide de la part de celle-ci au fur et à mesure de leur avancée dans la compétition. Ils touchent toutefois des primes de victoire à chaque tour passé. Un succès en seizièmes ce week-end rapportera aux clubs concernés la somme de 133 000 euros, un montant non négligeable, surtout pour les plus petits.

Quitter son stade, sortir le porte-monnaie

Un tour auquel participera Bergerac, qui reçoit Lyon ce vendredi, à Limoges. Un déplacement de 190 kilomètres pour le club, obligé de délocaliser en raison du manque d’infrastructures aux normes dans la région. Son président, Christophe Fauvel, témoigne d’un déménagement dispendieux en énergie, mais surtout financièrement. « Ce n’est absolument pas pratique, et à organiser en 10 jours. » Pas de quoi entacher l’entrain de celui qui souhaite tout de même faire les choses en grand, sans faire exploser les coûts des consommateurs. Avec des prix entre 20 et 40 euros, 15 euros en parcage visiteurs, Bergerac a augmenté ses prix par rapport à un match de championnat classique, mais doit aussi gérer l’organisation de la rencontre sans que ça soit vraiment à domicile. Un travail colossal. « C’est immense à sécuriser, avance le président dordognais. Il y a les tribunes, les hospitalités, les pesages, et ce ne sont pas moins de 300 personnes qui vont travailler ce soir pour le match Bergerac-Lyon . » Une mise en place permise par l’aide et le travail conjoint « de la ville de Limoges, du district de la Haute-Vienne et de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine qui se sont filées avec nous ».</

Par Julien Faure pour SOFOOT.com