Coupe de France : Lyon s'offre une petite bouffée d'air à Bourg-en-Bresse

Ce qu'il faut retenirPas au mieux en Ligue 1 et douzième au classement, l'Olympique lyonnais voulait profiter de son court déplacement de Coupe de France à Bourg-en-Bresse, à un peu plus de 65 kilomètres au nord de Lyon, pour redémarrer une année 2020 bien mieux qu'il n'avait terminé la précédente. Et face au huitième du National, l'OL a tenté d'effacer un peu les souvenirs douloureux d'un ultime nul en 2019 contre Reims (1-1), de deux joueurs majeurs perdus sur blessure (Depay et Reine-Adélaïde), et d'une qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions ternie par une brouille avec une partie de ses supporters.S'ils n'ont pas démérité dans le premier acte, les joueurs de Karim Mokeddem ont proposé des choses intéressantes devant, mais se sont montrés bien trop friables derrière. Et sans être vraiment dominé, Bourg-en-Bresse est rentré au vestiaire avec le doublé de Moussa Dembélé dans la valise (17e, 41e). Avant que Martin Terrier (46e), Maxwel Cornet (55e), Maxence Caqueret (82e), Houssem Aouar (88e) et Rayan Cherki (90e) n'enfoncent définitivement le clou, dans une seconde période lyonnaise bien mieux maîtrisée (0-7). La #TeamOL commence l'année 2020 par une victoire face au @FBBP01 sur le score de 7 à 0 et se qualifie pour les 16èmes de finale de @coupedefrance. #FBBPOL Les buteurs sont @MDembele_10 (x2), @Martin_Terrier, Maxwel Cornet, @MaxenceCaqueret, @HoussemAouar et @rayan_cherki. pic.twitter.com/R5J2IuDwB2-- Olympique Lyonnais (@OL) January 4, 2020 La différence entre l'équipe de Ligue 1 et celle deux divisions en dessous ? Le réalisme, froid du côté lyonnais, lorsque les Burgiens ne convertissaient aucune de leurs occasions franches (9e, 13e, 54e). Demi-finaliste la saison passée, l'OL se qualifie sans trop sourciller pour les seizièmes de finale de la compétition, et s'offre une petite bouffée d'air.Le joueur : Moussa DembéléAligné seul en pointe dans le 4-3-3 mis ...