Coupe de France : Lyon dispose de Chambéry avec un triplé de Lacazette

Lacazette a vu triple et Lyon file en huitièmes.

Chambéry 0-3 Lyon

Chambéry (5-2-3) : Blachon – Viard, Braillon, Albrecht, Poujol, Matias (Kebani, 72 e )- Martineau, Cetin (Jacquet, 79 e ) - Scarantino (Hdoubane, 72 e ), Volic (Akrour, 63 e ),…

Le Général a été impitoyable.Sans forcément briller, l'OL a assuré l'essentiel face à Chambéry (N3) pour rejoindre les 8de finale de la Coupe de France grâce à un triplé de son capitaine Alexandre Lacazette. Les Savoyards ont vendu chèrement leur peau, à l'image des dix premières minutes où ils ont mis une grosse pression sur les Lyonnais. Après un premier énorme arrêt sur une tête de Sinaly Diomandé (9), Théo Blachon s'est incliné face à un Lacazette bien servi par Tetê. Le Général a remis ça sur une copie conforme du premier but : Rayan Cherki a créé le décalage par la passe vers Tetê qui a trouvé l'attaquant pour le doublé. Blachon a retardé l'échéance devant Tetê (13, 34), tandis qu'Anthony Lopes a lui aussi chauffé les gants pour sortir un missile de Jordan Scarantino (37).C'est ce même Scarantino qui a eu l'occasion de réduire le score dès la reprise, dans un nouveau temps fort savoyard, mais a manqué le ballon en pleine surface (59). L'entrée du vétéran Nassim Akrour, 48 ans , n'y a rien changé, et c'est du jeune Bradley Barcola que le troisième but est venu. Après un splendide dribble intérieur-extérieur qui a éliminé deux joueurs, il a offert son triplé à Lacazette pour assommer Chambé'. De quoi mettre fin au parcours des Savoyards, mais surtout rallier les 8de finale et être donc à quatre victoires d'une qualification européenne.C'est ça, la magie de la Coupe.