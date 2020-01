Coupe de France : Lozano, N'Doye, Capelle... les héros racontent leur vie après l'épopée

Ils sont les personnages récurrents d'une histoire devenue un grand classique du sport. Le petit qui tape le gros en Coupe de France, les amateurs subitement propulsés héros de leur ville et des rêves personnels de montée dans la hiérarchie du football français. De Calais à Carquefou en passant par Quevilly, trois anciens héros de la compétition racontent leur deuxième vie après l'épopée, à l'occasion des 16es de finale qui se tiennent jusqu'à lundi.«J'aurais aimé aider le foot amateur»Ladislas Lozano, finaliste en 2000 avec Calais (CFA) Ladislas Lozano a entraîné au Qatar et au Maghreb./LP/Frédéric Lebannier Avant lui, Calais était connu pour son port et ses bourgeois. En l'an 2000, Ladislas Lozano hisse le club local, alors en CFA (4e division), jusqu'en finale. En route, il élimine Strasbourg et Bordeaux, champion de France en titre, et attire tous les regards dans une France grisée par les exploits des Calaisiens. Au Stade de France, Lozano et ses hommes tombent contre Nantes (1-2). L'entraîneur gagne une réputation de grande gueule, à coups de sorties médiatiques critiques sur le football professionnel et ses centres de formation.« La Coupe de France m'a fait beaucoup de bien mais aussi beaucoup de mal, confie Ladislas Lozano. Je me suis fait cataloguer par des personnes qui ne me connaissaient absolument pas. Je n'irai pas jusqu'à dire que je me suis retrouvé sur une liste noire, mais quand un dirigeant comme celui Strasbourg à l'époque nie m'avoir rencontré, c'est que ça devait être un peu honteux de me fréquenter... »«J'aurais pu avoir Guardiola comme joueur»Vingt ans plus tard, le coach né en Espagne a un peu entraîné en France (Reims, Créteil ou Fleury-Mérogis) et beaucoup au Maghreb et au Qatar, où il a souvent posé ses valises depuis 2002. « J'ai fait partie du premier étage de cette fusée qui a acheté le PSG et va organiser une Coupe du monde en 2022, glisse-t-il. À ...