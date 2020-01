Coupe de France : le Red Star renverse Chambly et retrouve les 16e de finale

Entre le Red Star et Chambly, c'est le club de Saint-Ouen qui est passé le premier aux bonnes résolutions en ce début d'année 2020. Le club picard, qui n'avait jamais gagné au stade Bauer, est encore reparti battu samedi soir en Coupe de France. Rien n'à voir avec la gifle reçue (8-0) ici-même en National en avril 2015, mais le meilleur l'a emporté lors de ce 32e de finale. Ce qu'il faut retenirLe Red Star a longtemps vendangé, à l'image de son avant-centre audonien Nicolas Verdier (32e, 37e). Chambly était lui plus inspiré. Florian David, auteur de 4 buts en championnat, a aussi prouvé qu'il pouvait marquer en Coupe de France. Jayson Papeau, la recrue en provenance de a réserve d'Amiens (L 1), a failli faire le break mais son lob astucieux a trouvé la transversale d'un David Oberhauser était battu (21e). Les visiteurs ont laissé passé leur chance.En seconde période, les hommes de Vincent Bordot ont renversé le match grâce à un trio offensif Sao-Verdier-Chahiri retrouvé. Le joueur : Mehdi ChahiriC'est vraiment l'homme fort du Red Star cette saison. Meilleur buteur du club à la trêve, le milieu offensif Mehdi Chahiri a encore été dans tous les coups contre Chambly, offrant l'égalisation à Nicolas Verdier puis la qualification aux siens sur une offrande de Moussa Sao. L'ancien joueur de Dunkerque, 23 ans, a déjà marqué 13 fois depuis son arrivée l'été dernier. Le chiffre : 5Le quintuple vainqueur de la Coupe de France ne s'était plus offert de 16e de finale depuis l'édition 2014-2015. Il y a cinq ans, quasiment jour pour jour, le Red Star avait dominé (2-1) Arles-Avignon, déjà un club de Ligue 2. En 16e, il sortira Marseille Consolat (2-0, Nat) avant de trébucher au stade Jean-Bouin contre Saint-Etienne (L 1) au stade des 8e de finale. FEUILLE DE MATCH RED STAR (Nat.) - CHAMBLY (L 2) : 2-1. Mi-temps : 0-1. Spectateurs : 2 999. Arbitre : M. Miguelgorry. Buts. Red Star : Verdier (61e), ...