Coupe de France : Le Red Star disputera son 16e de finale à... Nice !

Il n'y aura pas de Red Star - Nice au stade Bauer ni même dans un autre stade francilien. Le 16e de finale de la Coupe de France se disputera à l'Allianz Riviera de Nice le samedi 18 janvier à 13 heures. La rencontre a donc finalement, été inversée. Même si la FFF a homologué jusqu'en 2021 l'enceinte de Saint-Ouen pour les matchs de National et de la Coupe de France jusqu'aux 8es de finale inclus, elle estime que le stade Bauer est beaucoup trop vétuste pour accueillir cette rencontre. L'an passé, alors qu'ils disputaient leurs matchs de Ligue 2 au stade Pierre-Brisson de Beauvais, les Audoniens avaient pourtant pu défier dans leur antre de Bauer le SM Caen, alors en L 1, en 32es de finale de la Coupe de France (défaite 0-1). Mais cela n'a pas suffi pour convaincre la FFF. La préfecture de police de Paris a également été sondée pour des questions de sécurité. Il y avait, en effet, des craintes en raison des manifestations qui se déroulent à Paris ce week-end et aussi de la tenue d'un autre 16e de finale de Coupe de France entre le Paris FC (L 2) et Saint-Etienne (L 1) le même jour à 18 heures au stade Charléty (Paris XIIIe).Le club azuréen devrait prendre en charge le déplacement des AudoniensNe pouvant organiser la rencontre sur leur terre, les dirigeants du Red Star se seraient alors résolus à contacter leur homologue niçois pour évoquer l'éventualité d'une inversion qui a été validée par les deux parties en début d'après-midi. Le club azuréen devrait normalement prendre en charge une partie (voire la totalité) du déplacement des Audoniens. Sans doute une déception pour tous les supporters du Red Star, dont le dernier 16e de finale remonte à 2015 contre Marseille Consolat (Nat) au stade Bauer. Les Niçois (10es de L 1), en revanche, reçoivent un nouveau cadeau dans la compétition. Au tour précédent, les Aiglons - entraînés par le champion du Monde 1998 Patrick Vieira - devaient se déplacer à Cannes pour défier ...