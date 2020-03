Coupe de France : le PSG sans trembler face à Dijon

L'opération reconquête se poursuit pour le PSG. Après la victoire du Stade rennais dans la compétition à l'issue de la saison 2018-2019, le club de la capitale compte bien l'emporter cette année. Kylian Mbappé et ses coéquipiers se sont largement imposés à Dijon (1-6) mercredi en quarts de finale. Ils rejoignent le tenant du titre Rennes, qualifié dès mardi, dans le dernier carré. Dans l'autre rencontre de la soirée, Lyon a battu Marseille 1 à 0, mettant fin à l'invincibilité de l'OM qui courait toutes compétitions confondues depuis le 27 octobre. Les Lyonnais, qui se sont imposés grâce à un but de Aouar à la 81e minute. L'ultime quart entre Épinal (N2) et Saint-Étienne a lieu jeudi.

Face à une formation dijonnaise qui a longtemps cru pouvoir rééditer l'exploit du 1er novembre en championnat (victoire 2-1), le PSG a assuré l'essentiel pour continuer à prétendre au grand chelem national. Des ambitions qui pourraient toutefois être contrariées par un calendrier surchargé par la victoire à Dijon, puisque les demi-finales de la Coupe de France sont programmées les 3 et 4 mars, une semaine avant le match retour des 8es de finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

Mercredi en Bourgogne, après l'égalisation de Mounir Chouiar (13e), dans la foulée du but contre son camp de son équipier Wesley Lautoa (2e), Mbappé a redonné l'avantage au PSG (44e). Thiago Silva (49e) ou encore Pablo Sarabia (56e,

