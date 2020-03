Coupe de France : le PSG bat Lorient dans la douleur

Sans ses deux stars Neymar et Mbappé et avec une équipe fortement remaniée, le Paris Saint-Germain a eu toutes les difficultés du monde à vaincre Lorient. Dans un match très fermé, les leaders de Ligue 1 ont fini par arracher la victoire dans les dix dernières minutes grâce à une réalisation de Pablo Sarabia de la tête sur une passe du capitaine Thiago Silva. Les Merlus, en tête du classement de la Ligue 2, ont crânement joué leur chance, mais n'ont jamais réussi à trouver la faille, malgré deux occasions franches.

Plus tôt dans la journée, il n'y a pas eu de surprise lors des rencontres de la Coupe de France programmées à 17 heures. Rennes, Angers et Montpellier ont facilement remporté leurs 16es de finale respectivement contre l'Athlético Marseille, Rouen et Caen, trois clubs situés dans des divisions inférieures. Le duel de Ligue 1 entre Dijon et Nîmes a tourné à l'avantage des premiers mieux classés que les « Crocos » nîmois en Ligue 1 avec une victoire sans appel 5 à 0.

Les 16es de finale ont donc jusqu'à présent été avares en surprise. Seuls Pau (National) et Belfort (National 2) ont fait tomber plus gros qu'eux, à savoir Bordeaux jeudi et Nancy samedi... Dimanche, il n'y a pas eu photo, par exemple, entre Rouen (N2) et Angers, faciles vainqueurs 4-1 des Normands pourtant soutenus par un

