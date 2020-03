Coupe de France : le PSG atomise Lyon et s'envole en finale

Même sans être impérial, Paris assure le spectacle : le club parisien, porté notamment par le triplé de Kylian Mbappé, a surclassé Lyon (5-1), mercredi 4 mars 2020, pour se qualifier en finale de Coupe de France, une semaine avant son 8e de finale retour de Ligue des champions. Thomas Tuchel avait prédit avant la rencontre un test « niveau Ligue des champions ». Il a été servi. Face à une solide formation lyonnaise, qui restait sur deux performances de haut niveau contre la Juventus Turin (1-0) et Saint-Étienne (2-0), son équipe n'a pas totalement convaincu.

Jeu stéréotypé reposant trop sur les éclairs de ses individualités, bloc malmené et souvent coupé en deux... La répétition espérée avant Dortmund n'a pas été au rendez-vous des attentes. Mais l'essentiel a été fait grâce aux buts de Neymar (64e), Mbappé (14e, 70e, 90 + 2) et Pablo Sarabia (82e). Pour Lyon, la revanche sera encore possible en finale de Coupe de la Ligue, le 4 avril au Stade de France. Sa dernière occasion de décrocher un trophée national dans une saison décevante, pour l'instant, en championnat.

Pour prendre des repères avant Dortmund, Tuchel avait décidé d'aligner une équipe très compétitive dans son schéma préférentiel en 4-4-2. Avec des choix forts : Cavani à la pointe de l'attaque, Paredes en milieu récupérateur et Marquinhos en défense centrale.

Terrier surprend Paris

C'est pourtant Lyon qui aurait pu marquer

