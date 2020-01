Coupe de France: le Paris FC y a longtemps cru face à Saint-Etienne

Mal en point en championnat (19e de L2), le Paris FC a mené deux fois au score face à Saint-Etienne, mais a dû toutefois s'incliner (2-3). Pour autant, les joueurs de René Girard ont envoyé des signaux encourageants en vue de l'opération maintien. Malgré l'élimination, le nouvel entraîneur parisien a ainsi pu tirer de nombreux enseignements positifs de ce 16e de finale de Coupe de France. Certains leaders comme Jonathan Pitroipa ou Jérémy Ménez, tous deux buteurs, ont enfin été au niveau attendu. Il s'agira, désormais, d'être capable de rééditer ce type de prestation et de mettre autant d'intensité pour un match ordinaire de championnat quand le stade Charléty sonnera un peu plus creux...Ce qu'il faut retenirJuste après un duel manqué par Pitroipa devant Ruffier, le Paris FC avait ouvert le score grâce à Jérémy Ménez, bien décalé par l'international burkinabé (1-0, 24e). Si Khazri égalise rapidement (1-1, 30e), Mandouki réussit une belle percée sur un contre pour offrir le second but parisien à Pitroipa (2-1, 54e). Jusque-là très décevant, Abi trompe Demarconnay qui s'était montré décisif sur une tête d'Honorat (65e) et égalise (2-2, 70e). C'est son premier but en pro. Sur un corner, Debuchy, de la tête, donne l'avantage aux Verts pour la première fois (2-3, 77e). Si Saint-Etienne a arraché la qualification, le Paris FC l'a poussé dans ses derniers retranchements.L'homme du match : Cyril MandoukiLe capitaine parisien a réalisé une grosse prestation. Présent à la récupération, il a percuté dès qu'il le pouvait comme en témoigne sa percée et sa passe décisive pour Pitroipa. Le nouvel équilibre trouvé par l'équipe grâce à l'arrivée des deux latéraux Yacouba Coulibaly et Ibrahim Cissé, lui permet d'avoir davantage de liberté sur le terrain.Le chiffre 1Jérémy Ménez aura donc attendu son 12e match pour inscrire son premier but sous le maillot du Paris FC. Son dernier ...