Coupe de France: le foot a repris, après quatre mois sans compétition

Le président français Emmanuel Macron salue les joueurs du PSG avant la finale de la Coupe de France, le 24 juillet 2020 au Stade de France ( AFP / FRANCK FIFE )

Le football est de retour! Le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France entre le Paris SG et Saint-Etienne, donné vendredi à 21h10, a sonné le retour de la compétition en France après quatre mois d'interruption, devant un public très restreint.

Cent trente-six jours: longtemps au placard en raison de la pandémie de Covid-19, le ballon rond s'est remis à rouler sur les pelouses de l'Hexagone. La dernière rencontre officielle remontait au 10 mars, entre l'équipe de France féminine et les Pays-Bas, à Valenciennes.

"C'est un moment différent de tous les autres, c'est historique", a reconnu le capitaine du PSG Thiago Silva, titulaire.

Le coup d'envoi a été donné après une minute d'applaudissements en hommage aux victimes du coronavirus et aux personnes qui se sont mobilisées durant la crise sanitaire.

Certes, la France a été le dernier des cinq grands européens à avoir repris. Pis, elle a redémarré après que l'Allemagne et l'Espagne ont terminé, respectivement les 4 et 19 juillet, leurs compétitions.

Le président français Emmanuel Macron salue les joueurs de Saint-Etienne avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France, le 24 juillet 2020 au Stade de France

Mais le pays des champions du monde en titre ouvre la voie au retour du public dans les stades, en organisant la première rencontre officielle devant des spectateurs, quand ses voisins ont préféré le huis clos.

Malgré les appels du président de la Fédération (FFF) Noël Le Graët pour l'augmenter, c'est la jauge gouvernementale de 5.000 personnes dans l'enceinte qui est appliquée, donnant un aspect déroutant au Stade de France et ses 81.000 sièges.

- Impression de vide -

Un stadier devant les tribunes clairsemées du Stade de France avant la finale de Coupe de France Paris SG - Saint-Etienne le 24 juillet 2020 ( AFP / FRANCK FIFE )

Cela fait à peine plus de 2.500 spectateurs, en retirant de la jauge les individus qui travaillent autour du match (environ 1.500). Les grandes bâches déployées aux couleurs des deux équipes n'ont pas suffi à dissimuler l'impression de vide, amplifiée par la fermeture des deux virages.

Les ultras des deux camps ont d'ailleurs boycotté la rencontre, devant l'accès aux places très limité qui les contraignait à choisir entre leurs membres. Saint-Etienne a aussi retiré de la vente les 900 places qui lui étaient dévolues.

Quelques maillots verts restaient cependant visibles des tribunes, et des supporters tentaient de lancer un chant.

Le capitaine de l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin, en conférence de presse le 23 juillet 2020 au Stade de France ( AFP / FRANCK FIFE )

"Quand on est un joueur de football, ce n'est pas ce qu'on aime. Le foot reste, avant tout, un jeu et un spectacle, donc devant des tribunes pleines", a expliqué jeudi le capitaine stéphanois Loïc Perrin.

"On est très heureux de la possibilité de jouer avec 5.000 spectateurs, c'est mieux que 100", estime de son côté l'entraîneur parisien Thomas Tuchel.

La doyenne des compétitions françaises, créée en 1917, a bouleversé ses traditions face au contexte sanitaire. Sur la pelouse aussi, la "Vieille dame" s'est adaptée, avec un protocole d'avant-match soumis aux règles de la distanciation sociale.

Le président de la République Emmanuel Macron, masqué, est descendu sur le terrain pour saluer un à un les joueurs, sans l'habituelle poignée de main, mais à distance - avec la musique en arrière-fond, pour dissimuler le silence, ou le bruit de l'autoroute voisine.

"Il s'agit de prendre toutes les précautions et de limiter au maximum les risques. C'est important pour le président d'être présent, de maintenir la tradition et d'accompagner la relance du monde sportif", a fait savoir l'Elysée.

- Thiago Silva titulaire -

Le coach du Paris SG, Thomas Tuchel, en conférence de presse le 23 juillet 2020 au Stade de France ( AFP / FRANCK FIFE )

Après la rencontre, l'équipe gagnante ne montera pas dans la tribune présidentielle, mais restera sur la pelouse. Son capitaine s'emparera lui-même du trophée posé sur un socle.

Avant la rencontre, le PSG faisait figure de grand favori pour le soulever pour la cinquième fois depuis 2015. L'équipe de Neymar et Kylian Mbappé a réussi une préparation sans accroc, marquée par une attaque de feu (20 buts) et une défense de fer (0 but).

Tuchel a choisi de s'appuyer sur l'expérience de Thiago Silva, plutôt que Presnel Kimpembe, en l'associant au coup d'envoi aux côtés de Marquinhos en défense centrale. Il a aussi préféré Leandro Paredes à Marco Verratti au milieu.

Pour le PSG, cette finale ouvre une période excitante: l'été de son cinquantième anniversaire, le club rêve d'un triplé historique, avec la Coupe de la Ligue (finale contre Lyon le 31 juillet) et la Ligue des champions (quart contre l'Atalanta le 12 août à Lisbonne).

Avec le titre de champion de France et le Trophée des champions, cela pourrait faire cinq, en tout. Mais Saint-Etienne pourrait créer une surprise immense en gagnant sa première Coupe de France depuis 1977. Dans le silence du Stade de France, le foot a bel et bien repris.

