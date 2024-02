information fournie par So Foot • 29/02/2024 à 09:33

Coupe de France : le coup de malice du gardien de Valenciennes lors de la séance de tirs aux buts

Roublardise ou anti-jeu ?

Dans le quart de finale de Coupe de France opposant Rouen à Valenciennes, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et ont donc dû jouer leur qualification lors d’une séance de tirs aux but (1-1, 2-4 aux tirs au but). Le gardien du club nordiste, le bien nommé Jean Louchet a jeté la gourde de son homologue adverse à multiples reprises hors du terrain. La raison ? Son homologue Léonard Aggoune est du genre à noter sur sa gourde les tirs préférentiels des joueurs. Une manière donc de prendre l’avantage pour le Valenciennois.…

