Coupe de France : La soirée de rêve du Pays de Cassel face à Wasquehal

Ce samedi soir, à l'issue d'un marathon judiciaire et de recours à tout va, la dernière rencontre des 32es de finale de Coupe de France opposant l'US Pays de Cassel à Wasquehal s'est déroulée à Hazebrouck. L'enjeu était simple : une qualification pour les 16es de finale pour la première fois de l'histoire d'un des clubs, et un affrontement de rêve face au Paris Saint-Germain.

" Tout le monde sait qu'il s'agit d'une injustice. Les instances ont été malignes, elles ont rendu leur décision à la dernière minute sans la possibilité de faire un recours. " Gabriel Bogaert, le directeur sportif de Cassel

"On s'est fait voler"

En arrivant au stade Auguste Damette ce samedi après-midi, aux alentours de 16h30, l'atmosphère est déjà particulière. Les fumigènes, les chants et les écharpes sont de sortie dans la calme et paisible ville d'Hazebrouck, dans les Hauts de France. Pas de doute possible : la Coupe de France pointe le bout de son nez et offre à ses passionnés les plus aguerris un derby flandrien entre le Petit Poucet de la compétition, l'US Pays de Cassel, club de Régional 1, et le Wasquehal Football, pensionnaire de National 2, de l'ancien gardien lillois Vincent Enyeama.Même si l'affiche est belle et déjà historique pour le club local, la rencontre n'aurait jamais dû se dérouler : à l'origine une bagarre, ayant éclaté lors du huitième tour opposant Wasquehal à Reims Sainte-Anne . Menés 3-0, les Nordistes ont ensuite été plongés dans un immense chaos général lors duquel l'entraîneur a été blessé à la tête. Dans un premier temps, la Fédération a donné match perdu aux deux équipes, qualifiant ainsi Cassel pour son 16de finale, avant que le COMEX, sur avis du CNOSF ne réintègre les deux clubs., déclare amer le directeur sportif de Cassel, Gabriel Bogaert., embraye un autre bénévole du club, à la buvette du match. Le club avait reçu une lettre signée de la Fédération qui lui déclarait sa qualification pour les 16… Une volte-face de ce genre, c'est du jamais vu !"Du côté de Wasquehal, on se défend d'une quelconque imposture :