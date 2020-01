Coupe de France : l'OM s'est fait très peur contre Trélissac

Dans un Parc des Sports Beaublanc plein et qui y a cru jusqu'au bout avec Trélissac, l'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de France par un trou de souris, dimanche, aux dépens du club de National 2.Ce qu'il faut retenirLe début de match a été totalement improbable, et les choses ont mis beaucoup, beaucoup de temps à rentrer dans l'ordre à Limoges (Haute-Vienne). Opposé aux joueurs de National 2 de Trélissac, l'Olympique de Marseille pensait pouvoir vivre un après-midi tranquille pour son 32e de finale de Coupe de France. C'était sans compter sur la boulette de son gardien Yohann Pelé, qui a vu son dégagement contré par Abdoulaye Diaby - cousin de l'ancien de l'OM Abou Diaby -... au bout de 20 secondes de jeu seulement.Le dauphin du PSG débutait donc avec un handicap d'un but, vite remonté grâce au lob bien senti de Dimitri Payet par-dessus le gardien adverse (21e). Dominateur stérile durant une grande partie du match et malgré un onze solide (Payet, Germain, Benedetto, Rongier...), les joueurs d'André Villas-Boas ont été repoussés jusqu'aux tirs au but par de vaillants Trélissacois, pourtant à onze contre dix depuis la 90e minute et l'exclusion d'Hiroki Sakai.Éliminé à ce stade de la compétition par un autre club de National 2 l'année passée (défaite 0-2 face à l'ASF Andrézieux), l'OM se qualifie in extremis pour les seizièmes de finale (1-1, 2-4 t.a.b.), mais aura bien galéré face au quatorzième de son groupe de N2.Le joueur : Yohann PeléTitularisé dans le but à la place de Steve Mandanda, blessé à une cheville à Metz (1-1) le 14 décembre dernier, Yohann Pelé a vécu une rencontre contrastée. Fautif sur l'ouverture du score gag des amateurs, le gardien de 37 ans a encaissé au moins un but sur dix de ses onze dernières rencontres disputées en compétition officielle avec l'OM. Il s'est toutefois bien rattrapé lors de la séance des ...