Coupe de France : l’OL recevra Valenciennes en demi-finales, Rennes ira à Paris ou Nice

Spoiler : il n’y aura pas de vrai petit Poucet en finale.

L’édition 2023-2024 n’a pas offert beaucoup de surprises en Coupe de France, et les affiches des demi-finales l’attestent. Si Valenciennes est le seul club de Ligue 2 à atteindre ce stade, les Nordistes n’ont pas éliminé la moindre équipe de l’élite et ont dû passer par les tirs au but pour se défaire de Rouen en quarts. Cette fois, VA va devoir se surpasser en se déplaçant sur la pelouse de l’Olympique lyonnais avec l’objectif de rallier la finale pour la première fois depuis 1951. Les Rhodaniens ont aussi battu Strasbourg aux tirs au but au tour précédent et veulent sauver leur saison avec un trophée.…

EL pour SOFOOT.com