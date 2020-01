Coupe de France : l'exploit de Belfort face à Montpellier

C'est la première surprise des 8es de finale de la Coupe de France qui a débuté ce mercredi. Au bout d'une intenable séance de tirs au but, Belfort (N2) élimine Montpellier (0-0, 5-4). Dans le seul duel de Ligue 1 au programme, le Stade Rennais, tenant du titre, s'est arraché pour venir à bout d'Angers (5-4), qui est pourtant revenu au score à trois reprises. Limonest (N3) a cru tenir la séance de tirs au but face à Dijon, avant de s'incliner (1-2) dans les dernières secondes.Angers - Rennes : complètement fouLa prolongation a été fatale à Angers, qui a cru au miracle après un fantastique retour. Le Stade Rennais, qui menait de deux buts (3-1) à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, s'est fait rejoindre au total à trois reprises pour finalement s'imposer dans la prolongation grâce à Jérémy Gelin, son défenseur central, auteur d'une frappe enroulée dans la lucarne angevine. Le 3e du championnat de Ligue 1 et vainqueur en titre de la Coupe de France poursuit sa route. 110' null INCROYABLE MATCH et INCROYABLE BUT de Jérémy Gélin. L'enroulé du Finistérien finit dans la lucarne. #SCOSRFC 4-5 pic.twitter.com/uRQz1GiGO3-- Stade Rennais F.C. (@staderennais) 28 janvier 2020 Belfort (N2) - Montpellier : Ehlinger qualifie BelfortLe sacrifice de Géronimo Rulli, le gardien de but argentin de Montpellier exclu à la 90e minute, n'aura servi à rien. Le héros du match est Eddy Ehlinger, son homologue de Belfort (Nat 2, l'équivalent de la 4e division), qui a arrêté deux tentatives montpelliéraines lors des tirs au but. Aucune des deux formations n'avait réussi à inscrire le moindre but durant les 120 minutes précédentes. Tombeur (3-1) de Nancy (Ligue 2) en 16e de finale, Belfort (9e de National 2) s'offre un nouvel exploit.Limonest - Dijon : logique respectéeLes amateurs de Limonest y ont cru jusqu'à cette fatale 120e minute, qui a vu leurs espoirs s'effondrer d'un seul coup. Le 4e de leur ...