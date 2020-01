Coupe de France : «Ils sont partis avec 140000 euros»... Trélissac reste remonté contre l'OM

« L'OM a manqué d'élégance. » Depuis son bureau où il dirige le centre Leclerc de Trélissac, Fabrice Faure ressasse l'après-match de dimanche. Pas tant le scénario rageant pour le club de National 2 qu'il préside, éliminé en 32e de finale de Coupe de France par les Marseillais après une séance de tirs au but (1-1, 2-4 t.a.b.). Mais par rapport à la décision des dirigeants phocéens, largement commentée depuis : quitter Limoges, où la rencontre était disputée, avec leur part des recettes de la billetterie, là où la tradition veut que les pros laissent l'intégralité de la cagnotte aux amateurs.« Ils sont partis avec 140 000 euros, soit environ 10 % de notre budget, explique Fabrice Faure. Personne n'est venu m'expliquer la raison de ce choix. J'ai découvert que Marseille prenait l'argent sur la feuille que les dirigeants doivent remplir après la rencontre. En bas à droite, il était simplement écrit que Marseille prenait sa part. »«Je n'entends pas ces excuses»Déjà critiqué par le président de Trélissac juste après le match, le deuxième de Ligue 1 s'est défendu dans un communiqué diffusé dimanche soir. « La politique du club a souvent été de laisser la recette quand l'OM est accueilli dans des stades particulièrement champêtres où la capacité est faible », souligne l'OM précisant que le club de Dordogne a évolué dans une enceinte de 13 000 places, vendues entre 20 et 35 euros l'unité.Le communiqué ajoute : « La recette totale s'est élevée à près de 400 000 euros avant déduction des frais d'organisation (NDLR : 280 000 € après déduction, selon Trélissac). Grâce au fait de recevoir l'OM, le stade était complet et a d'ailleurs essentiellement accueilli des supporters marseillais, très majoritaires. » Et l'OM d'estimer qu'il lui « semblait juste que dans ces conditions particulières les deux clubs se partagent la recette d'autant plus que ce déplacement a ...